Empresas apoiam colaboradoras durante o aleitamento materno

Maria Amélia Vargas

Cientes de que o leite vindo da mãe é a principal forma de fornecer ao bebê os nutrientes necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, empresas apostam no conforto das colaboradoras em período de amamentação. O objetivo é reverter a alarmante estatística, pois, segundo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), apenas 45,8% dos bebês recebem aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade no Brasil.

Apesar de região Sul ter a maior prevalência (53,1%), este número ainda fica abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que escolheu o 1º de agosto como Dia Mundial da Amamentação. Com essa missão, a ADP Brazil Labs montou um lactário climatizado, com poltrona, mesa, geladeira para armazenar o leite e itens de higiene.

A empresa de tecnologia passou a oferecer também suporte às colaboradoras desde o pré-natal até o retorno ao trabalho. "Nosso objetivo é fazer com que as mães da empresa tenham toda a atenção necessária para conseguirem conciliar os seus papéis de forma confortável e respeitosa", destaca a Head de RH, Juliana Costa Beber.

Uma das beneficiadas foi a especialista de software QA Denique Boschetti, que conseguiu encaixar a extração do leite à rotina da profissional. Com meio ano de vida, seu bebê Leonardo passou a fazer a adaptação na creche e a mamãe começou a ordenhar leite materno para garantir que ele seguisse recebendo o melhor e mais completo alimento do mundo. A colaboradora passou a usar a sala duas vezes por dia e foi assim que conseguiu manter o aleitamento do filho até hoje.

"Eu percebi que muitas crianças deixam de tomar o leite materno quando as mães retornam ao trabalho presencial, às vezes por falta de estrutura ou de compreensão no ambiente profissional. No meu caso, eu me senti acolhida e apoiada pelos colegas e gestores", conta.

Outra empresa gaúcha que oferece suporte para a amamentação é a eSales. A companhia, que trabalha de forma remota, criou o programa Afeto, para oferecer suporte às novas mães e também conscientizar os demais funcionários sobre o tema.

"Quando a colaboradora retorna ao trabalho, nós temos uma reunião individual com a liderança dela, para alinhamento de expectativas, passando para o gestor ou a gestora a perspectiva de que ela não estará 100% disponível para empresa, pois agora ela tem outra prioridade", destaca People Experience Leader, Mirella Silva.

Quando se fala em amamentação, há flexibilidade para que as mães possam atender à livre demanda, por exemplo. Para Manoella Amorim, que atua como BackOffice Analyst na empresa, o incentivo foi fundamental para ela amamentar o seu filho Gabi até um ano de idade.

"Ele sempre foi um bebê de muita demanda, mas o fato de trabalhar em home office, com colegas extremamente respeitosos e compreensíveis, em um ambiente acolhedor onde, no meu primeiro dia de retorno o time de RH já fez questão de deixar muito claro que meu bebê era prioridade, tudo isso ajudou muito para que esse processo fosse mais tranquilo do que eu imaginava", destaca.