ABF Franchising Expo mostra crescimento exponencial de franquias em solo gaúcho

Luciane Medeiros, de São Paulo

Os cerca de 60 mil visitantes da 30ª ABF Franchising Expo, entre os dias 28 de junho e 1 de julho, em São Paulo, não deixam dúvidas que a feira se reverterá em bons negócios. Participaram franqueadoras consolidadas no mercado e iniciantes, entre marcas nacionais e estrangeiras, algumas inéditas no Rio Grande do Sul. A edição deste ano marcou a entrada de novas empresas no franchising. O Carrefour lançou a franquia do Carrefour Express, rede de mercados de proximidade do grupo.

Outro nome que está buscando franqueados é o Boteco do Manolo, fundado em 2003 com unidades no Rio de Janeiro e na Flórida (EUA). Suyen Horta, diretora de Expansão da rede, diz que muitos brasileiros em viagem aos Estados Unidos perguntavam sobre a abertura de mais unidades no Brasil, o que despertou o interesse do grupo em se tornar um franqueador. "Tivemos um público variado, alguns já nos conheciam da Flórida. Tivemos muitos leads quentes tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Ano que vem voltaremos com mais gás para a feira", avalia.

Na ABF Expo não são fechados contratos para novas franquias, apenas iniciados os contatos. A Sestini, marca de malas, bolsas, mochilas e acessórios, também espera colher bons negócios. "A ABF é um espaço para o primeiro contato com investidores. Durante o evento recebemos visitantes de várias partes do País e detectamos o potencial de novos franqueados. A partir de agora, vamos estreitar o relacionamento. Temos a projeção de chegar a 100 unidades em 2023 e a participação na feira é fundamental", garante Alessandra Reis, gerente nacional de Varejo da Sestini.

As franquias de Alimentação dominaram a feira neste ano, com 26%, seguidas da área de Saúde, Beleza e Bem-Estar (15%), Serviços e Outros Negócios (12%) e Moda (11%). Mais da metade dos expositores (52%) ofereceu negócios com investimento inicial de até R$ 199 mil. Mesmo com unidades no Rio Grande do Sul, alguns franqueadores consideram o mercado gaúcho difícil. É o caso do Grupo Antaris Franchising, holding brasileira, que detém as marcas nacionais Cuor di Crema, Boulangerie Carioca e as franquias internacionais Johnny Rockets e Dickey's Barbecue Pit.

Atualmente, o Antaris tem duas operações da Johnny Rockets no Estado, em Porto Alegre e Gramado. O CEO da holding, Antônio Augusto Ribeiro de Souza, considera o mercado gaúcho mais difícil em relação à Santa Catarina e Paraná, onde tem mais operações. "Temíamos no começo muito o mercado de Curitiba, mas para minha surpresa o gaúcho é um pouco mais difícil. Em Porto Alegre, estamos no aeroporto (Salgado Filho) mas queremos encontrar outros pontos de rua e shoppings para poder crescer", afirma.

Já a Relato Borelli é boa opção para quem procura uma franquia inédita no Rio Grande do Sul. A rede tem lojas em 18 estados e no Distrito Federal, mas na Região Sul, até o momento, apenas no Paraná. "Está no nosso projeto chegar ao RS neste ano", garante Ivan Oliveira, head de expansão, que tem a expectativa de ultrapassar 200 unidades e alcançar todos os estados.