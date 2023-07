Tecnologia para aprimorar experiência do consumidor

Cada vez mais empresas de diferentes segmentos apostam na tecnologia para melhorar a experiência do consumidor. Durante a 30ª ABF Franchising Expo, feira do setor de franquias realizada em São Paulo entre os dias 28 de junho e 1 de julho, marcas expositoras apresentaram ferramentas que utilizam da Inteligência Artificial (IA) a outras tecnologias.

A Ice Creamy Sorvetes, rede de sorvetes premium na pedra, adotou a IA no início do ano. A tecnologia é aproveitada em diferentes tarefas. "Utilizamos a Inteligência Artificial para ter ideias de combinações de sabores e para ajudar a montar um treinamento de motivação da equipe", exemplifica Raphael Ferraresi, sócio da Ice Creamy Sorvetes. O Creamy Sundae, sabor sugerido pela IA, caiu no gosto dos consumidores e entrou para o cardápio fixo das lojas.

Na avaliação do CEO da rede, Émmerson Serandin, mestre sorveteiro, o maior benefício de usar a Inteligência Artificial é a vantagem competitiva sobre outras empresas do segmento que não estão explorando esse campo. "Além disso, a IA permite que estejamos sempre antenados nas tendências e possamos aplicar isso no cardápio, na personalização dos sorvetes e a otimização do design das lojas", destaca. Com a impressão 3D, são criados sorvetes personalizados com formas e desenhos únicos.

A Ice Creamy Sorvetes tem 80 unidades no Brasil, mas na região Sul está presente apenas em Santa Catarina. "Sabemos do potencial do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que o nosso produto seria muito bem aceito no Estado. Estamos buscando investidores na região para fazer a expansão", afirma Ferraresi.

A Tintas MC, que tem lojas em Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Panambi e Porto Alegre, também aproveitou a feira da ABF para reforçar a divulgação do aplicativo Toc Toc, lançado há dois meses. O objetivo é conectar clientes, pintores e franqueados. "É a forma mais fácil de encontrar um profissional de pintura, o 'match perfeito' entre o cliente e o profissional", explica Henrique Leoni, CEO da startup Toc Toc, que desenvolveu o app para a Tintas MC.

O cliente coloca todas as informações sobre a pintura no aplicativo e é gerado um orçamento único, o que evita que ele sofra com "leilão de preços". O orçamento é enviado para a base de pintores que atende à região e aí então o cliente escolhe o profissional mais adequado àquele serviço. Outro ponto positivo do app é a segurança na contratação da mão de obra, uma vez que é possível escolher inclusive se a pintura será feita por um pintor ou pintora.

O Toc Toc funciona de forma semelhante aos aplicativos de mobilidade. "Quando você coloca todas suas informações e detalhes da obra que quer realizar, se você está na zona norte, por exemplo, disparamos para a base de pintores dessa região", esclarece Leoni. Outro benefício do app é a otimização do tempo para levantar os três orçamentos, feito de forma mais rápida. Inicialmente, o Toc Toc está disponível apenas em São Paulo, mas a ideia é a partir do segundo ano estender o aplicativo aos demais estados onde a rede possui operações. Atualmente, a Tintas MC tem 200 unidades no País, sendo 86 lojas próprias e 114 franquias.