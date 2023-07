Como estar habilitado para um mercado de trabalho em transformação?

Em um cenário em que quase 25% dos empregos deverão mudar nos próximos cinco anos, de acordo com o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2023, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, não causa estranheza que as pessoas estejam preocupadas sobre suas habilidades para acompanhar o ritmo das transformações. Fortemente aceleradas nos últimos três anos pela pandemia de Covid-19, essas mudanças , juntamente com o clima de incertezas econômicas e de rápido avanço da Inteligência Artificial e outras tecnologias, têm despertado muitos questionamentos com relação à qualificação de profissionais e estudantes.

As lacunas de habilidades e a incapacidade de atrair talentos são as principais barreiras à transformação, e mostram uma clara necessidade de treinamento e requalificação em todos os setores. Essa foi uma das principais conclusões do Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2023, realizado pelo Fórum Econômico Mundial com 803 empresas que empregam coletivamente mais de 11,3 milhões de trabalhadores em 27 grupos de setores e 45 economias de todas as regiões do mundo. Em cada cinco empresas pesquisadas, quatro planejam investir em aprendizagem e treinamento no trabalho, bem como na automação de processos nos próximos cinco anos.

De acordo com o relatório, antes de 2027, em média 44% das habilidades de um trabalhador individual precisarão ser atualizadas. Habilidades cognitivas sólidas são cada vez mais valorizadas pelos empregadores, refletindo a importância crescente da solução de problemas complexos no local de trabalho.

Para Daiana Garibaldi Rocha, gerente acadêmica e de conteúdo da A Educação, edtech de Porto Alegre, este é um dos maiores desafios: "desenvolver um olhar multidisciplinar, transversal, e se posicionar em uma situação de pressão".

As habilidades mais importantes para os trabalhadores em 2023, aponta o documento, são o pensamento analítico e o pensamento criativo, e isso deve continuar assim nos próximos cinco anos. O treinamento de funcionários para utilizar Inteligência Artificial (IA) e big data (área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados muito grandes) será priorizado por 42% das empresas pesquisadas nos próximos cinco anos, ficando atrás em termos de importância somente do pensamento analítico (48%) e do pensamento criativo (43%).

"Com relação à contratação de profissionais, percebe-se que a avaliação do perfil comportamental tem sido decisiva", diz Ana Cecília Petersen, líder do time de gestão de carreiras da Pucrs. De acordo com ela, diversas empresas e profissionais perceberam isso há algum tempo: quando investem no desenvolvimento das soft skills (as habilidades comportamentais relacionadas a maneira como o profissional lida com o outro e consigo mesmo em diferentes situações, os resultados são acima da média.

Os dados do relatório apontam que, sim, o avanço da adoção de tecnologia e o aumento da digitalização causarão uma significativa rotatividade no mercado de trabalho, porém, deve haver um saldo positivo geral na criação de empregos, especialmente em áreas relacionadas com big data, aprendizado de máquina de IA e segurança cibernética. Os maiores ganhos absolutos em empregos devem vir da educação (que deve crescer cerca de 10%, resultando em 3 milhões de vagas adicionais para professores de educação vocacional e professores de universidades e Ensino Superior e da agricultura) e da agricultura (com aumento de 15% a 30%, resultando em mais 4 milhões de empregos, especialmente para operadores de equipamentos agrícolas, niveladores e separadores).

Estar atualizado sobre as tendências e inovações na área é fundamental, segundo a gerente de operações da startup de educação Elevagro, Graziele Stefanno. "Para nós, e acredito que para outros players que contratam (não só no agronegócio), existem alguns desafios, como a identificação e atração de talentos com habilidades técnicas avançadas, mas também com um perfil profissional adequado, que tenha ownership, foco para resultados e colaboratividade", destaca.

Jey Ribeiro, cofundador diretor de inovação da LEADedu, empresa especialista em desenvolvimento de lideranças, salienta que é importante trabalhar essas habilidades também nos níveis básicos de ensino. "Os jovens manifestam hoje um anseio por mais autonomia na aprendizagem. Mas quais as habilidades para podermos lidar com isso? Existe um gap muito grande na educação", acredita.