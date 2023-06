Febraban Tech 2023 destaca impactos da IA nas experiências dos clientes

O Febraban Tech 2023, principal evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP), traz para a discussão os impactos da Inteligência Artificial (IA) e do conceito de Inteligência Artificial Generativa para o setor.

A trilha "A Inteligência Artificial (AI) generativa e a (re)conquista do cliente" reúne especialistas que vão destacar como esta tecnologia pode revolucionar o relacionamento entre instituições financeiras e clientes.

Neste ano, o Febraban Tech terá a maior edição da história de 33 anos do congresso, em uma área de mais de 13 mil m² e 186 áreas de exposição. Com o tema central "A Bioeconomia e as Oportunidades em uma Sociedade Digital", o tradicional evento reúne as lideranças dos setores financeiro, de tecnologia, sustentabilidade e de áreas interessadas em inovação do Brasil e do mundo para debates sobre assuntos relevantes da economia digital.

Entre os destaques está o painel de abertura, de maneira inédita no formato presencial, com os presidentes das seis principais instituições financeiras do Brasil. O foco do debate, no dia 27 de junho, às 10h, será o tema central do congresso - "A Bioeconomia e as Oportunidades em uma Sociedade Digital".

Participarão do debate: Octavio de Lazari, diretor-presidente do Bradesco; Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco; Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil; Maria Rita Serrano, presidente da Caixa; Mario Leão, CEO do Santander Brasil; e Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, que serão recebidos no palco pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney. A moderação é do diretor de Comunicação, Marketing, Mídias Sociais e Eventos da Febraban, João Borges.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, também estará presente como keynote speaker no painel "Sustentabilidade, Meio Ambiente, Clima e Bioeconomia como Políticas de Estado", no dia 29 de junho, às 11 horas, no Auditório Febraban, com moderação de João Dantas, sócio e board member do BTG Pactual.

Além disso, o Febraban Tech 2023 contará com a presença de renomados convidados internacionais, como: Ian Beacraft, futurista e um dos destaques do festival de inovação SXSW; o cientista político Ian Bremmer, presidente do Eurasia Group e GZERO Media; Helen Child, fundadora e CEO da Open Banking Excellence (OBE) - principal comunidade mundial de pioneiros em Open Banking e Open Finance; Andres Sutt, ex-ministro de Empreendedorismo e Tecnologia da Informação do governo da Estônia, atual membro do Parlamento Riigikogu e um dos principais responsáveis pelo lançamento do 5G no país;.

O painel "CIOs dos bancos: a tecnologia no centro dos negócios", no dia 28 de junho, às 10h, é um dos mais esperados desta edição. Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco; Edilson Reis, CIO e diretor-executivo do Bradesco; Adriana Salgueiro, VP de Tecnologia e Digital da Caixa; Luis Bittencourt, CIO do Santander Brasil e CEO da F1RST Digital Services; Christian Flemming, CTO e COO do BTG Pactual; e Marisa Reghini, vice-presidente de Tecnologia do Banco do Brasil, que será também moderadora do painel, discutirão as questões em torno da influência dos recursos da tecnologia para a gestão no setor, além de debater as tendências que levam as instituições ao pioneirismo nos modelos de negócios.

No mesmo dia, às 14h30, a Febraban divulgará a segunda etapa da 31ª edição da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, que abordará as transações e o comportamento do consumidor.

A primeira parte, publicada recentemente, revela que o orçamento total dos bancos brasileiros destinado à tecnologia, englobando despesas e investimentos, deverá atingir neste ano R$ 45,1 bilhões, um significativo avanço de 29% em relação ao do ano passado, que somou R$ 34,9 bilhões.

O Febraban Tech 2023 ainda terá debates sobre outros temas como Meios de Pagamento, Inteligência Artificial e IA generativa, Dados, Metaverso e Web3, Nuvem, Cibersegurança, Internet das Coisas, 5G, Fintechs, bem como os aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG).

O evento ganhou, em 2022, um novo nome e uma nova marca: Febraban TECH, que mantém a missão de contribuir para a evolução contínua do setor financeiro e a inserção de todos estes ativos em prol da sociedade.

Na última edição, com tema central "A Nova Realidade Global e a Transformação Acelerada", o congresso foi realizado na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera, e recebeu mais de 25 mil visitantes ao longo dos três dias no mês de agosto.