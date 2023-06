A importância do compliance no agronegócio

O Compliance para empresas do agronegócio, neste cenário, tem as ferramentas ideais para uma ação sistêmica e preventiva que abarca tanto o operacional quanto o humano. Afora o principal aspecto, o respeito às pessoas, é fundamental a atenção a possíveis contratos de terceirização de modo que práticas indevidas sejam cometidas e, por consequência, tanto a reputação quanto a confiança das marcas sejam afetadas.

Igualmente, existem casos de produtores de maçã gaúchos cujas práticas de Compliance vêm provando sua eficiência. Além da atenção às questões trabalhistas e sanitárias básicas, desde o início dos anos 2000 estas empresas instituíram melhorias como alojamentos-modelo e acesso livre à rede Wi-Fi para os trabalhadores sazonais, visando, principalmente, contato com suas famílias em outras regiões do Brasil.

Há avanços neste sentido. Na esfera pública, circula no Congresso Nacional o Projeto de Lei 572/2022, que estabelece o marco nacional dos Direitos Humanos e Empresas com vistas a uma maior fiscalização e transparência de todos os aspectos da cadeia produtiva, incluindo a responsabilização de possíveis infrações aos direitos dos trabalhadores cometidos.

A reputação é fruto do cumprimento de promessas feitas ao público, dando sustentação e referendando o negócio. Em decorrência, a confiança existe apenas quando há transparência entre as promessas feitas e as pessoas a quem se prometeu. Quebrar este elo é perigoso e, às vezes, incontornável. Em épocas de redes sociais, aliás, o cuidado deve ser redobrado, uma vez que informações se espalham à velocidade da luz, formando opinião popular muito rapidamente - não raro, negativa.

Tudo isso evidencia a necessidade da adoção de práticas de Compliance, capazes de estabelecer processos e fortalecer a autovigilância por parte de empresas do agro, principalmente aquelas que, em decorrência da sua operação, precisam recorrer ao outsourcing. Medidas como verificação regular do cumprimento das leis, monitoramento das condições de trabalho, implementação de contratos claros, criação de canais de denúncia e realização de auditorias independentes são ferramentas que este sistema de governança pode oferecer de forma a se antecipar a problemas e evitar danos à integridade da empresa.

A polêmica em torno das acusações de violação aos direitos humanos e de condições precárias de trabalho que vieram à tona na mídia tiveram impacto na confiança das empresas perante o público. Independente da apuração sobre a responsabilidade, a percepção do fato recaiu não apenas sobre as envolvidas, mas a toda a região a qual pertencem, o que é prejudicial tanto para o mercado quanto para a sociedade. Crises como estas fazem com que marcas construídas por décadas fiquem suscetíveis a, em pouco tempo, terem sua reputação drasticamente manchada.

A confiança é de extrema importância no mundo corporativo, e não poderia ser diferente no agronegócio, um dos motores da economia brasileira. Entretanto, pode-se afirmar que, nos tempos atuais, esta qualidade se tornou ainda mais necessária. Com o crescimento da prática de terceirização no campo, uma série de fatores precisam ser devidamente observados para que a cadeia produtiva funcione, mas, acima de tudo, algo essencial não seja descuidado: as pessoas.

Explorando os caminhos da AI: perspectivas a partir de um dos principais eventos de SEO

A revolução da AI com o acesso do público em geral ao ChatGPT também foi a temática central de um dos maiores eventos de search do mundo, o BrightonSEO, realizado duas vezes por ano na Inglaterra. O congresso reúne renomados especialistas e lideranças da área, tanto entre agências e empresas, como entre plataformas e provedores de tecnologia. Na última edição, praticamente todos os palestrantes abordaram o assunto, sendo que muitos fizeram dele seu foco principal.

Foi ponto pacífico também que essa tecnologia não é nova, mas que o fato de chegar uma ferramenta tão poderosa com fácil acesso provocou uma virada do dia para a noite, principalmente para o marketing digital. Chamou à atenção as duas visões antagônicas observadas por A. J. Ghergich, VP of Consulting Services da Botify: uma mais pessimista, amedrontada por dúvidas sobre a tecnologia e seus impactos, e outra mais otimista que encara a AI como um novo recurso fundamental para os profissionais da área.

Tendo a ficar mais com o segundo grupo. A AI veio para ficar e já é uma ferramenta de uso cotidiano para os profissionais de SEO. Essa foi a abordagem, por exemplo, de Toju Duke, AI Programme Manager no Google e keynote do segundo dia de evento, cuja palestra já tinha o sugestivo título "Nova era: abraçando tecnologias AI no marketing".

Toju comentou que estamos vivendo a quarta Revolução Industrial e que a adoção de IA pelo marketing vai permitir uma abordagem preditiva, incluindo a antecipação de taxas de abertura de e-mails e a criação de imagens para campanhas de mídia. Vai permitir também chatbots mais poderosos para respostas rápidas nas redes sociais, automação de mídia e de atividades repetitivas. Isso tudo sempre com a supervisão humana, já que, na sua visão, sempre teremos superpoderes em relação às máquinas.

Na mesma linha, o palestrante Ashley Liddell, SEO Content Lead na Reprise Digital, afirmou: "A IA veio para ficar e é importante dominarmos a arte de alavancar seus benefícios". Mas, claro, não temos a solução para todos os nossos problemas. A IA tem, sim, limitações importantes (pelo menos até o momento). Não possui conhecimento semântico, de contextos e conceitos. Não tem também nosso raciocínio e discernimento de quais informações são mais confiáveis ou não, além de não refletir tão bem nas mensagens o tom de voz e diferenciais da marca.

Tampouco há criatividade, a tecnologia sugere algo sempre dentro de sua varredura de conteúdos online e, como vocês já devem ter percebido, entrega ainda muitas respostas erradas, imprecisas ou desatualizadas.

Fundamentos do SEO permanecem

A palestrante Areej Abuali - corroborando a grande presença e importância de lideranças femininas no evento - apresentou uma análise de 10 anos de mudanças nas regras do Google. Para a keynote do primeiro dia de evento, a missão do Google de organizar as informações do mundo de forma acessível e útil continua a ser o principal direcionador das políticas de SEO.

Nesse sentido, segundo Areej, os fundamentos da área seguem os mesmos: ter um olhar para a tecnologia, apresentar um conteúdo relevante e acessível e trabalhar na reputação (autoridade). Eu acrescentaria, ainda, garantir excelência em toda a experiência de busca como fator que segue imprescindível.

Desta forma, a IA vem para ser um grande recurso dos profissionais de SEO. Mesmo antes desse grande buzz em torno das tecnologia, já utilizávamos ferramentas cujas features de IA contribuem para acelerar processos de otimização de conteúdos. Agora, o ChatGPT integra uma já robusta suíte de ferramentas para pesquisas iniciais de palavras-chave, tópicos, temas, dúvidas frequentes, entre outros, que podem integrar o dia a dia táticos das operações dos times de SEO.

A IA tem apresentado bons resultados também para a produção de mensagens curtas e simples e para adaptação de conteúdos de uma plataforma para outra. Com isso, ganhamos também em eficiência e performance de nossas equipes que continuam à frente de todo o processo.

O universo de SEO, assim como de variadas frentes do digital, segue agitado, com novidades chegando a toda hora. Vivemos um momento instigante e empolgante! Em meio a períodos voláteis, contudo, nos apegamos a certezas - os consumidores ainda precisarão de respostas a dúvidas e necessidades. Enquanto marcas, a entrega de conteúdos inspiradores e que atendam às demandas seguirá o caminho a ser percorrido com firmes passos humanos.