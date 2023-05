Por que contratar e manter colaboradoras que são mães

Natalia Leite

Cofundadora da Sonata Brasil

Mais de duas décadas de trabalho com executivas me dão plena segurança para fazer uma constatação triste para muitas mulheres. Por razões históricas e culturais que não cabem neste texto, ainda estamos acostumados a associar maternidade com um pé no freio nas carreiras femininas.

Ocorre que a maternidade não reduz, e sim aumenta as competências que fazem com que lideranças femininas contribuam para sustentabilidade, redução de turnover e volume de processos judiciais. Escuta, abertura, empatia, são apenas algumas das capacidades utilíssimas no trabalho que a maternidade amplia.

É desconfortável que em 2023 nós ainda acreditemos, como sociedade, que uma colaboradora se tornar mãe é um problema. Até quando vamos seguir na visão simplista que foca apenas em quem vai ficar no lugar dela na licença? Quando acolhida na maternidade, a mulher devolve multiplicado o que recebe em comprometimento, fidelidade e overdelivery.

Aqui listo algumas competências que a principal cuidadora de uma criança leva para o escritório. Paciência e tolerância: noites em claro e birras de crianças aumentam muito a capacidade de administrar crises com serenidade; Organização e assertividade: ter um bebê que a aguarda ensina uma mulher a ir direto ao ponto e não desperdiçar o único bem que não volta, o tempo; Escuta, empatia e sensibilidade: mães se tornam experts em comunicação não verbal, em ler sinais e sentir as necessidades do outro para evitar problemas.

Há ainda outras habilidades, como resiliência em negociações: mães desenvolvem como ninguém a capacidade de negociar o inegociável com amor, colocar limites de forma respeitosa e explicar o mesmo ponto mil vezes até chegar ao resultado necessário; Foco, ambição e geração de resultados: uma mulher pode às vezes ter dificuldade de negociar para si, mas para os seus ela vira uma gigante. A maternidade estimula o sonho grande, as metas pessoais e profissionais para as quais a carreira é ponte.

Claro que cada pessoa é única, que há diferenças na maneira como a maternidade afeta o desenvolvimento pessoal e profissional. De todo modo, é certo que ser mãe ajuda a desenvolver liderança, organização e resolução de problemas complexos.

Minha ambição com este texto é fomentar a reflexão, especialmente nos gestores e gestoras. Claro que as questões imediatas precisam ser resolvidas. É legítima a preocupação sobre como vai ser quando a mãe precisar se ausentar para levar o filho ao médico. E é dialogando sobre os temas difíceis que avançaremos.

Acredito que os resultados obedecem a visão de longo prazo, o ideal, os valores do negócio. De nada adianta o discurso de gestão inovadora, propósito empresarial e humanismo se, diante da chegada de uma vida humana, desaparece a humanidade nas relações.

O modo como conduzimos nossos negócios hoje gera um legado para vida. Cada decisão cria o mundo onde as próximas gerações tomarão decisões. Vejo uma equação econômica simples: ser humano diante de uma mulher que carrega a vida no ventre compensa. É um excelente negócio a médio prazo. Acolher a maternidade cria vínculos inabaláveis. Toda ideia, todo negócio que gera legado positivo é fiel a ideias humanistas.

Criemos juntos o ambiente de negócios que facilite a decisão livre e segura sobre se ser e quando ser mãe. Que juntos possamos construir um mundo onde as pessoas possam, de verdade, fazer essa escolha com acolhimento das organizações que ajudam a construir.