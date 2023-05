Como usar o ChatGPT na empresa sem colocar a segurança em risco

O ChatGPT já é, para empresas de todos os tamanhos, uma ferramenta valiosa para automatizar tarefas, otimizar a comunicação, capacitar pessoas e reduzir custos. Compartilhar informações com esse assistente virtual inteligente, entretanto, pode render riscos para a segurança da organização.

O exemplo mais recente aconteceu no início do mês de abril, quando funcionários da Samsung usaram o ChatGPT para lidar com informações sigilosas, provocando pelo menos três vazamentos sérios de dados sensíveis da empresa. A transferência de elementos do código-fonte da companhia e gravações de reuniões internas com o ChatGPT deram à OpenAI acesso a informações que ninguém não autorizado deveria ter.

O episódio da Samsung mostra que há lições a serem aprendidas sobre como evitar que essas ferramentas se tornem uma ameaça real à segurança dos dados. A especialista em proteção de dados Ana Carolina Teles, advogada do escritório Assis e Mendes, propõe cinco medidas para que as empresas possam aproveitar os benefícios da tecnologia sem colocar em risco suas informações sigilosas.

1 | Treine os funcionários

Os funcionários são a primeira linha de defesa contra ameaças à segurança dos dados de uma empresa. Portanto, é fundamental que eles sejam treinados sobre práticas de segurança da informação, incluindo o uso seguro de assistentes virtuais, bots e modelos de IA. Isso inclui a conscientização sobre a importância de não compartilhar informações confidenciais com essas ferramentas (anonimizá-las, pelo menos), a necessidade de usar senhas fortes e alterá-las regularmente, e a importância de manter o software e os sistemas atualizados.

2 | Implemente políticas claras sobre o uso dessas tecnologias

As empresas devem ter políticas claras sobre o uso de assistentes virtuais, bots e modelos de IA, incluindo quem pode usá-los, para que finalidades e quais informações podem ser compartilhadas com essas ferramentas. Além disso, é importante monitorar rigorosamente o cumprimento dessas políticas para garantir que elas estejam sendo seguidas corretamente.

3 | Considere limitar o acesso a algumas ferramentas

Algumas ferramentas de assistentes virtuais, bots e modelos de IA podem ter amplos acessos sobre informações extremamente confidenciais, como códigos-fonte ou dados financeiros. Nesses casos, pode ser necessário limitar ou bloquear completamente o acesso a essas ferramentas para garantir a segurança dos dados.

4 | Conheça as plataformas antes de implementá-las

Antes de implementar uma nova plataforma, é importante entender como ela funciona e quais são seus recursos de segurança. Isso inclui a avaliação das políticas de privacidade e segurança da plataforma, bem como a implementação de controles e salvaguardas apropriados para proteger os dados da empresa.

5 | Seja um líder atento aos novos riscos

Os líderes precisam estar atentos aos novos riscos à medida que essas tecnologias evoluem e se integram mais profundamente ao fluxo de trabalho. Isso inclui a avaliação contínua das políticas de segurança da empresa, a identificação de novas ameaças à segurança dos dados e a implementação de medidas de segurança adequadas para proteger a empresa contra essas ameaças.