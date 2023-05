Cuidar das finanças inclui enxergar o marketing

Beatriz Machnick

CEO e fundadora da BM Finance Group

Para as empresas que desejam prosperar com propósito e leveza, a primeira providência é deixar de enxergar o marketing como um custo ou despesa. Na verdade, o marketing é um investimento muito necessário, que deve estar no coração do seu negócio. Afinal, é por meio dele que você irá sanar uma dor ou garantir um ganho ao seu cliente, e isso irá torná-lo fiel a você.

O marketing é um investimento porque todo desembolso que tem por objetivo trazer aumento de receita inclui uma expectativa de retorno. No relatório financeiro da empresa, o valor destinado às ações de marketing pode até aparecer como desembolso, mas é importante que as lideranças encarem com seriedade essas questões, mirando o futuro.

Além disso, todo negócio que priorize em seu planejamento financeiro o crescimento do faturamento precisa, necessariamente, prever um investimento em marketing em todas as suas esferas. Refiro-me aos esforços ligados a vendas, à experiência do cliente, com uma comunicação assertiva a respeito do seu produto ou serviço - ou seja, os "4 Ps" que os mestres Jerome McCarthy e Philip Kotler enumeram como bases do marketing: produto, preço, praça e promoção.

Na prática, dentro do planejamento estratégico da empresa, o marketing deve entrar como impulsionador do crescimento e do faturamento. E é preciso medir isso, sabendo que o resultado não é imediato: investir em marketing não significa que, no dia seguinte, vários novos clientes irão bater na sua porta.

São investimentos que envolvem a construção da marca e posicionamento, seu nome e reputação, e para isso englobam mais que o seu lançamento e manutenção, mas também o controle de toda a sua comunicação.

Uma divulgação assertiva significa falar com seu público-alvo, mas também conhecer a fundo e manter o foco no nicho atendido pelo seu cliente. E lembre-se: todo investimento busca um retorno mensurável!