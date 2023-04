Estudo aponta quais são as tendências que definirão o futuro dos pagamentos

A Mastercard lança "O Futuro dos Pagamentos", seu mais recente relatório Signals que explora nove tendências inovadoras e importantes que estão remodelando o futuro dos pagamentos e do comércio para inaugurar a próxima economia. Este documento foca em três áreas específicas que irão definir o futuro das transações nos próximos 5 a 7 anos, bem como no longo prazo: como expandiremos a definição e o uso do dinheiro para incluir ativos não tradicionais (reimaginando o dinheiro); como as jornadas do consumidor ganharão vida com a interseção dos mundos virtual e físico (experiências inteligentes); e como o consumismo motivado por causas impactará significativamente a forma como as empresas são valorizadas por seus stakeholders (futuros sustentáveis). O Signals é desenvolvido pela Foundry, o laboratório interno de inovação e equipe interdisciplinar da Mastercard, que impulsiona a inovação de produtos e serviços diferenciados.



Reimaginando o Dinheiro

Um mundo tokenizado: nossa compreensão do dinheiro continua a evoluir para incluir mais tipos de ativos que podem ser tokenizados, incluindo pontos de fidelidade, dados, direitos, e novas moedas. Estender essa tecnologia para cobrir mais ativos do mundo real nos próximos 5 anos transformará a forma como concebemos valor e o que usamos para pagamentos. Pagamentos programáveis: Inteligência Artificial, contratos inteligentes, APIs e outras soluções irão convergir para automatizar pagamentos comerciais complexos e condicionais. Novas formas de programar fluxos de pagamento de grandes empresas usando lógica e automação injetarão maior eficiência em nossa economia. Carteiras onipresentes: carteiras digitais de última geração serão vitais no gerenciamento de nossas identidades e ativos, incluindo uma ampla variedade de valores tokenizados. A super carteira de amanhã, além da abordagem de aplicativo de função única, se tornará uma central de comando para nossas vidas diárias.

Experiências Inteligentes

Finanças conectadas: assim como o varejo omnicanal transformou a forma como fazemos compras, as tecnologias emergentes expandirão as formas e os locais de pagamento — em lojas, arenas, estações de trem, jogos online, metaversos e muito mais. A capacidade de fornecer acesso instantâneo a serviços financeiros em grande escala permitirá que os consumidores façam transações bancárias e paguem de qualquer lugar em qualquer canal. Trilhos sem fronteiras: os trilhos de pagamento, as redes de conexão que permitem a movimentação de dinheiro, romperão as barreiras atuais que limitam a troca de mercadorias, serviços e dados em mercados geográficos e digitais. Até o final da década, a interoperabilidade de pagamentos transfronteiriços será um fato. Liberar a aceitação: O checkout no ponto de venda (POV) está em um caminho transformador, impulsionado por novas tecnologias e opções de pagamento. Nos próximos dois anos, podemos esperar uma proliferação de opções de aceitação e novos pontos de interação para permear as experiências do consumidor. As implicações serão de longo alcance -- desde a inclusão financeira até permitir que grandes grupos acessem o transporte público, estádios etc., sem filas.

Futuros Sustentáveis