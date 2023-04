O poder feminino fazendo negócios pelo mundo

Mônica Schimenes

CEO e fundadora da MCM Brand Experience

Nas últimas semanas estive em Nashville, nos Estados Unidos, para acompanhar a WEConnect International Conference 2023, a maior conferência para empresas pertencentes a mulheres do mundo. Um espaço cheio de energia, trocas de experiências e com o patrocínio de grandes companhias internacionais que estão preocupadas em mostrar para estas empreendedoras as verticais de negócios entre compradores e fornecedores.

Foram quatro dias de uma incrível experiência internacional que mostra oportunidades reais de negócio, além do Network e do compartilhamento de histórias inspiradoras. As pautas ESG foram muito discutidas. É animador ouvir que grandes empresas estão comprometidas em mudar o mundo para melhor. O ESG não é brincadeira, o futuro chegou e temos de vivenciá-lo respeitando o meio ambiente e a sociedade como um todo.

Um evento dessa magnitude deixa como reflexão o desafio de descobrir novas conexões com quem, de fato, está preocupado em mudar o mundo. Sabemos que estas empresas estão localizadas por todos os cantos do globo, e também no Brasil, então trazer o que acontece de discussão sobre as principais pautas abordadas no mundo inteiro para a realidade do Brasil é a nossa grande missão.

Nós temos ainda muitas empresas que estão aprendendo e começando essa discussão. Mesmo que ainda não saibam quais são os melhores caminhos, novos eventos como o da WEConnect, novas reflexões, novas ideias e novas ações são o que irão guiá-las na direção correta. É muito importante para as corporações brasileiras entenderem a discussão da pauta ESG e a importância de promover companhias lideradas por minorias para que consigamos fazer com que o dinheiro que tem no mundo esteja em todos os lugares e não só nas mãos dos ricos. Esta distribuição de renda por meio do trabalho, da oportunidade, de oferecer serviços é um jeito mais dinâmico de podermos imaginar como se faz ESG de forma prática e rentável.

A WEConnect é uma associação com mais de cinco mil mulheres empreendedoras do mundo todo em busca de novas oportunidades de negócios. O foco do evento está em aproximar compradores de fornecedores. Contudo, mais do que alimentar oportunidades para mulheres empreendedoras, o encontro permite inspiração em histórias reais e empoderamento ao entender que existe muito sendo feito e tem espaço para ainda mais.

Esse é um evento único e uma experiência incrível. A próxima edição já tem data marcada, será realizada de 19 a 22 de março de 2024, em Denver, no Colorado. Estaremos lá com muitas outras empresárias que já estão dispostas a viver tudo isso e entender como um evento internacional liderado por mulheres pretende trazer a pauta do poder feminino fazendo negócios pelo mundo.