Rio Novo investe em studios e espaços de convivência

Com mais de duas décadas no mercado, a porto-alegrense Rio Novo Incorporações já entregou 11 empreendimentos na região Sul do País: nove deles em Porto Alegre e os outros dois em Curitiba. Atenta às mudanças de comportamento do consumidor e à tendência mundial da economia compartilhada, ela constrói, na avenida Ipiranga, próximo à Pucrs, seu mais novo produto. Em torre única, o YZY Full Life, tem, principalmente, studios de 44m², além de unidades de 49m² e 58m². Focado em pessoas solteiras e casais sem filhos, o projeto aposta no atrativo de amplos espaços de convivência. Ao todo, são 12 mil m² de área de lazer e compartilhamento, com academia, mercado, lavanderia, coworking, bicicletários, pet place, dentre outros. A projeção do diretor comercial da empresa, o economista Marcos Moraes, é de um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 180 milhões. O empreendimento deve ser entregue no final de 2025.

Empresas & Negócios - Nesses 20 anos de atividade da Rio Novo, quais as principais mudanças que viveu o setor da Construção Civil?

Marcos Moraes - O principal é que o perfil e o comportamento do comprador mudaram. As pessoas buscam mais segurança dentro dos seus espaços, que já não encontram no ambiente externo. Quanto mais coisas os condomínios oferecerem, melhor para o consumidor. Então, os produtos, hoje, precisam ter áreas de lazer muito mais completas, com salões de festas, academia e outros espaços compartilhados como os pet places, que são exigências que caminham com a mudança dos costumes das pessoas.

E&N - O mercado gaúcho da Construção Civil tem particularidades em comparação com outros estados?

Moraes - O gaúcho tem algumas exigências em particular em função do nosso clima e da umidade da região. Aqui, as pessoas querem janelas amplas, que não são demandas de imóveis, mesmo os de altíssimo luxo, em outros lugares. A posição solar também é muito mais importante. Já, do ponto de vista de comportamento, o público valoriza muito a churrasqueira. É algo que só se pensa como uma necessidade no Rio Grande do Sul e é um fator decisivo na hora da venda por aqui.

E&N - Que transformações esse mercado herdou da pandemia?

Moraes - Uma delas é o home office, que antes era uma modalidade de trabalho para poucas atividades, mas se ampliou muito. Isso não quer dizer, necessariamente, que a pessoa vai morar onde ela trabalha. Ela ainda pode ter essa separação de ambiente de trabalho e de moradia num lugar que ofereça espaço de coworking, o que é algo que o mercado precisa estar atento e é uma solução que o YZY, nosso novo produto, oferece. Outra herança que eu percebo é que, após muito tempo trancadas durante a pandemia, as pessoas têm mais necessidade de socializar, como para recuperar o tempo perdido. De encontro a isso, nós pensamos o YZY para ser como um clube, proporcionando convivência, mesmo que com espaços privativos menores, mas com ampla área compartilhada para socializar.

E&N - O principal tipo de imóvel do YZY são os studios. Em Porto Alegre, conforme dados do Sinduscon, a compra desta categoria de moradia representou 66% da venda de imóveis residenciais em prédios verticais em janeiro. É uma tendência a procura por este tipo de apartamento menor?

Moraes - Porto Alegre é uma cidade com muitos solteiros e casais sem filhos, o que é uma realidade diferente do que quando começamos no mercado, duas décadas atrás. Houve uma mudança de comportamento e isso alavanca a busca por apartamentos menores. Eu também percebo que, com o passar dos anos, as pessoas passaram a viajar mais, conhecer outros lugares e ter um pensamento mais minimalista. Os jovens, hoje, querem muito mais viver as experiências, sem muito apego, o que também gerou essa demanda por um espaço mais compacto, econômico e confortável, e com um condomínio que ofereça o máximo do que o morador precisa.

E&N - Isso dialoga com o conceito de economia compartilhada. Também é uma tendência que o mercado percebe?

Moraes - Sim, a economia compartilhada é uma tendência mundial e os condomínios não ficam de fora dessa onda. Grande parcela dos jovens, atualmente, exerce a economia compartilhada. Por exemplo, ao invés de comprar um apartamento, eles alugam; ao invés de ter um carro, eles usam os aplicativos de carona. Há várias formas de compartilhamento e, no YZY, eles vão poder partilhar de produtos e serviços como a lavanderia, a academia e o coworking, com menos custo e menos impacto ambiental.

E&N - O público jovem também está mais atento à sustentabilidade. Como atender isso?

Moraes - A sustentabilidade é uma necessidade que pode ser praticada de várias formas e é importante ver como essa nova geração está com um olhar diferenciado a isso. O YZY terá aproveitamento da água da chuva e lâmpadas de led, por exemplo. Mas eu destaco os carregadores para carros elétricos que teremos em todos os três andares de estacionamento. Percebo que ainda temos dificuldades de incentivo para que essa modalidade de veículo elétrico se popularize mais, em função do seu valor elevado, mas estamos atentos e preparados para essa tendência. Um outro destaque do YZY são os dois amplos bicicletários, inclusive com oficinas para pequenos reparos, que incentivam o esporte e o uso das ciclovias da região.

E&N - O YZY tem previsão de entrega para o final de 2025. Vocês já projetam novo empreendimento nesse formato?

Moraes - Eu sempre digo que a pressa é inimiga da perfeição. No momento, estamos acompanhando o mercado e podemos, sim, focar em mais produtos como esse, focado em studios e apartamentos menores, mas com amplas áreas de convivência. Nosso objetivo sempre foi aperfeiçoar nossas entregas, uma após a outra.

E&N - A Rio Novo já está presente no RS e no PR. Há planos de expansão ou a intenção de ingressar em novos mercados?

Moraes - No momento, nós estamos focados em Porto Alegre. A construção é um ramo que tem suas dificuldades e, aqui, nós estamos familiarizados com a cidade, com os costumes e com o que o público quer. Porto Alegre é um mercado com muito potencial, que passou por uma transformação nos últimos anos e que ainda tem muita coisa acontecendo. Há um nível de escolaridade acima da média do país; tem muita infraestrutura a nível de hospitais, escolas e serviços; e ela recebe grandes eventos. Então, nós nos especializamos em Porto Alegre e queremos manter nossa dedicação e energia nos produtos que entregamos por aqui.

E&N - O YZY traz uma expectativa de evolução dessa região onde está inserido na Capital?

Moraes - Há cerca de doze anos, você olhava para a região do Central Park e não existia nenhum prédio. Hoje, é um novo bairro consolidado. Na região do YZY, vai acontecer o mesmo, pois onde nasce uma obra como a nossa, em seguida chegam outras. É uma área em pleno desenvolvimento. A própria PUC se desenvolveu e continua em ampliação. Têm novos serviços nascendo, novos empreendimentos e soluções de mobilidade, lazer e paisagismo. Acredito que, num horizonte de dez anos, ou até menos, vamos olhar para lá e ver que estará tudo completamente diferente, e para melhor.

E&N - Como você avalia o cenário econômico deste ano para a construção civil?

Moraes - Fala-se muito, hoje, sobre a taxa de juros, mas nós já vivemos taxas de juros muito maiores. Por outro lado, eu entendo que não existe como ficar com os juros nos atuais 13,75% ao ano por muito tempo. Afinal, o Banco Central não tem como, sozinho, manter uma inflação controlada se não tiver o outro lado, o problema fiscal, controlado. Esse debate já foi para o Congresso Nacional, através de um novo projeto fiscal do governo, que ainda vai ser debatido com a sociedade. A situação deve se resolver. Do mais, 2023 é um ano que já nasceu difícil, principalmente pela polarização na eleição e a falta de confiança de uma parcela das pessoas no futuro governo. Mas eu entendo que o governo não produz, quem produz são as pessoas. E se a economia está em crescimento baixo, o inverso tende a acontecer. As pessoas vão voltar a produzir e nós estamos com a expectativa de que teremos um 2023 de recuperação para 2024 ser um ano melhor.