Serviços voltados ao mercado petmovimentam a economia

Cães e gatos são da família e, assim como qualquer integrante dela, são cuidados com todo zelo: têm plano de saúde, vão à creche, se hospedam em AirBnb para pets, têm linhas de crédito e até plano funeral. Os chamados serviços pet mostram o quanto a expressão "vida de cachorro" mudou completamente de conotação: cães e gatos são tratados como reis, e quem lucra são as empresas do mercado pet que, conforme projeção do Instituto Pet Brasil (IPB), devem fechar 2022 com um faturamento de R$ 59 bilhões, 16% a mais do que no ano anterior.

Os dados do IPB apontam ainda que pelo menos 70% da população brasileira tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha. Esse valor representa um aumento de 3,7% sobre os 144,3 milhões de 2020. Os cães lideram o ranking, com 58,1 milhões, aves que cantam vêm em segundo, com 41 milhões, os gatos estão em terceiro, com 27,1 milhões, seguidos de perto pelos peixes, 20,8 milhões e, depois, vêm os pequenos répteis 2,5 milhões.

Os petshops de pequeno e médio portes continuam a ser o principal canal de acesso aos produtos, representando praticamente metade de todas as vendas do setor, com mais de 48%. O comércio eletrônico também cresceu muito, mais do que dobrando seu faturamento nos últimos anos.

Sobre a grande oferta de serviços pet, o dirigente do IPB diz se tratar de um caminho natural e os números comprovam isso. O segmento que mais cresceu em 2022 foi o petcare, com estimativa de ultrapassar os R$ 3 bilhões de receita. Os tutores demonstram cada vez mais preocupação com os animais e esses planos garantem uma segurança a mais na hora de cuidar dos bichinhos.

O presidente do Conselho Consultivo do Instituto Pet Brasil (IPB), Nelo Marraccini, diz que as previsões se mantêm mais cautelosas em função de "prováveis alterações nas legislações que alavancaram o comércio e serviços e a discussão da reforma tributária".

Esse boom de serviços ofertados para cães e gatos são uma resposta à demanda evidente nas estatísticas: conforme dados do Instituto Pet Brasil (IPB), o Brasil é o terceiro País do mundo com mais pets, com cerca de 149,6 milhões de animais de estimação, e faturou R$ 52 bilhões, em 2021. Os dados de 2022 ainda não estão fechados, mas a projeção é de que o faturamento passe dos R$ 59 bilhões. Em 2023, as previsões indicam um crescimento inferior ao dos últimos anos, motivado pela instabilidade econômica.

É o caso do Yoshi, um Spitz Alemão que leva uma vida e tanto, cheia de segurança e diversão. A tutora do Yoshi, a estudante Larissa Schweiger, conta que ele foi o primeiro cão da família que ela forma junto com o marido. "Ele vai na creche desde os oito meses de idade, no day care, brinca e recebemos vídeos e fotos dele na creche, além disso levamos muito em sorveterias, cafeterias, shoppings pet friendly", diz Larissa. Yoshi também tem plano de saúde e uma groomer, uma espécie de cabeleireira pet, especializada em Spitz Alemão.

O "melhor amigo do homem" hoje conta com uma gama de recursos para ter qualidade de vida, saúde e bem-estar. E isso é não só para cães, mas para felinos e até mesmo animais de outras espécies. Plano de saúde, plano funeral, hospedagem estilo AirBnb, creche, linhas de crédito para procedimentos veterinários de alto custo são alguns dos serviços ofertados para os tutores de pets.

Que vida de cachorro! Quem nunca ouviu essa expressão atribuída a sofrimento? Já virou até nome de música, sinônimo de dor de cotovelo. Só que a vida de cão de antigamente é bem diferente da contemporânea: aquele cãozinho que ficava esquecido no fundo do pátio, preso numa coleira, sem atenção e sem amor, agora dorme com o tutor e tem uma vida de rei.

Grupo Mathias oferece plano funeral para pets

"Nesse serviço, as cinzas são devolvidas ao tutor em uma urna de madeira juntamente com o certificado de cremação, contendo dados do pet, do tutor e da cremação. Além disso, a empresa conta com o Memorial Pet, no bairro Moinhos de Vento, no qual funciona uma sala de despedida para a família, que é um serviço auxiliar, para quem deseja fazer uma homenagem e ficar alguns momentos para fazer a despedida. Assim como nos velórios humanos, pode ser vista online por qualquer pessoa em qualquer lugar pela internet.

As modalidades de cremação oferecidas para o pet são duas: a cremação coletiva, na qual o pet é cremado juntamente com outros pets, e depois as cinzas recebem destino correto e a cremação individual, na qual o pet é cremado sozinho.

A funerária oferece ainda o plano Patinha Bronze, que contempla cremação individual, urna de cinzas padrão, certificado de cremação e remoção 24 horas até 50 km. Também tem a opção do plano Patinha Prata que inclui os quatro itens do bronze mais a sala de despedida. E o plano Patinha Ouro que, além dos cinco itens do Prata, oferece molde da patinha. A empresa conta hoje com seis funerárias em Porto Alegre e uma em Glorinha, temos dois crematórios, um humano e outro pet.

O empresário acrescenta que, com todo o know-how do grupo nessa área de despedida, a funerária estava pronta para auxiliar tutores a realizar os atos fúnebres de seus bichinhos. Entre os serviços ofertados, estão os planos funerais pet para aqueles tutores mais previdentes. A Mathias dispõe de três, cada um com um tipo de produtos e serviço diferentes. "Esse plano é pago antecipadamente, com parcelamento maior e quando o pet falece, o tutor tem direito ao serviço", explica.

A hora da despedida de um ente querido é sempre muito sofrida e as homenagens que prestamos a um familiar que faleceu sempre trazem um pouco de conforto. Isso ocorre tanto com os humanos quanto com os animais, como cães e gatos.

Nicho promissor desperta o interesse de empreendedores de diferentes áreas

Tudo que remete à saúde pet é caro, desde uma simples consulta para colocar as vacinas em dia, até exames e cirurgias. E, depois da pandemia de Covid-19, alguns itens encareceram ainda mais. Foi de olho nesse cenário e no crescente número de pets nos lares brasileiros que a Petlove, que desde 1998 atua com e-commerce, decidiu ingressar no ramo dos planos de saúde pet. O primeiro passo foi unificar duas marcas de saúde animal ao fazer uma parceria com o plano de saúde pet da Porto Seguro, a Health for Pet e comprar a startup de plano de saúde pet No Faro. A empresa percebeu a enorme demanda por atendimento veterinário, especialmente durante a pandemia, época em que os tutores estavam em casa e puderam observar melhor seus animais e identificar com mais facilidade a ocorrência de algum problema de saúde.

"Aumentou a procura pela pelos planos de saúde pets principalmente pela busca da previsibilidade, ou seja, para evitar surpresa indesejáveis no orçamento toda vez que o animalzinho precisasse de consulta", explica o CEO da área de saúde da Petlove, Fabiano Lima.

A primeira transação foi em 2021, com a Porto Seguro, que cedeu a carteira de clientes, sistemas e rede credenciada para a Petlove em troca de participação como investidora da holding. Na época dessa transação, eram 40 mil pets cobertos pelo plano e a empresa começou um plano de desenvolvimento que passou também pela transação com a No faro. "Entendemos que havia muita complementariedade entre No Faro e Porto Pet, que foi a marca criada a partir da negociação com a Porto Seguro".

Com a união das duas, o número de médicos-veterinários, clínicas e laboratórios credenciados passou de 1.200 para 2.200, em mais de 40 cidades do Brasil. Com a transação, saltou de 40 para 60 mil pets cadastrados, em março de 2022 e duplicou para 120 mil em janeiro de 2023 e, um mês depois, em fevereiro, chegou a 200 mil. "O momento agora é de migração dos clientes No Faro para Petlove, o que vem sendo feito desde setembro do ano passado", relata.

Um dos diferenciais do plano da Petlove é que ele pode ser contratado por pessoa física ou pessoa jurídica, a exemplo do que fazem os planos de saúde humanos. As empresas têm a possibilidade de contratar o plano e oferecer aos funcionários, podendo custear até 100% do valor. "Os pets saíram do quintal e hoje dormem com os tutores, são parte da família. Antes comiam sobra de alimentos, hoje têm ração específica para a raça deles. Então, a tendência é que cada vez mais aumente a demanda por serviços para eles", diz Lima.

A hospedagem de cães e gatos também é um dos focos da empresa que, em 2020, adquiriu a Dog Hero, uma espécie de AirBnb pet, por meio do qual os tutores hospedam seus pets nas casas dos chamados heróis. "São pessoas que recebem os cães em suas casas, num sistema de hospedagem. Além disso, a Dog Hero disponibiliza um time de passeadores, petsitters e atendimento veterinário a domicílio", explica Lima.