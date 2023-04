Um manual para aqueles que querem gerir melhor a vida financeira. Não somente números, mas também comportamento, mentalidade e escolhas, que ao longo dos anos vi que é o melhor caminho para uma mudança consistente. Não é sobre valorizar o dinheiro e as coisas materiais, mas entender como ele funciona e as formas de equilibrar o que é necessário para as nossas conquistas e realizações. É esse equilíbrio que proporciona viver muitos dos momentos e valores, tendo experiências que uma vida financeira verdadeiramente bem planejada pode proporcionar.

Temas como financiamento imobiliário, previdência privada, seguros, uso inteligente do cartão de crédito, endividamento, bolsa de valores, orçamento, finanças para casais, para crianças, investimentos, empréstimos, comportamento e hábitos para levar uma vida financeira mais saudável. Quem nunca se relacionou ou teve dúvidas com alguns desses assuntos?

O livro "Verdadeiro Ca$h: O que ninguém te contou sobre planejamento financeiro e o mundo do dinheiro", de Leandro Trajano, tem uma abordagem humanizada em relação ao mundo das finanças que, no geral, é encontrado numa linguagem técnica e mais distante da compreensão e realidade de muitas pessoas. Aqui, o leitor vai encontrar dicas, insights e reflexões sobre questões do dia a dia da vida financeira, de maneira prática, numa linguagem simples e direta.

Seja um atleta com o sonho de vencer campeonatos, um empreendedor construindo um negócio, um CEO gerenciando um império, um vendedor fechando um negócio ou um mero combatente determinado a estar no círculo do vencedor, esta obra oferece 13 princípios cruciais para alcançar um desempenho imbatível e te mostra a verdade a respeito dos obstáculos e desafios que podem estar entre impedindo seus objetivos: o Vencer nunca mente. O Vencer conhece seus segredos. O Vencer trava uma guerra no campo de batalha de sua mente.

No livro "Vencer: a corrida implacável pela excelência", o escritor Tim S. Grover mostra porque é um dos especialistas em criação de mindset mais procurados do mundo. Tendo como base suas três décadas de trabalho com competidores de elite, Grover acaba com os clichês e o "espírito de oba-oba" que, segundo ele, só criam mediocridade, e desafia o leitor a abraçar a realidade com uma intensa obstinação.

Customer Experience, ou Experiência do cliente, é uma nova abordagem estratégica para colocar o cliente em primeiro lugar por meio da gestão de cada etapa de sua jornada. Proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes é ser capaz de identificar e de remover atritos do processo de compra, adequar a proposta de valor a cada segmento, comunicar-se com cada persona usando a linguagem e os canais mais adequados.

No livro, Martin Newman e Malcolm McDonald apresentam mais de 100 medidas práticas para levar a experiência do cliente a outro patamar, ilustrando cada uma delas com estudos de caso e entrevistas com profissionais de empresas e marcas líderes de mercado. O autor propõe ainda o conceito de customer mix, uma releitura do mix de marketing rumo à centralidade no cliente.

Por meio dos 6Ws - quem compra (Who), por que (Why), o quê (What), onde (Where), quando (When), o que vem a seguir (What's next) -, é articulado um novo modelo de elaboração da estratégia de marketing, mais adequado ao atual cenário de mudanças disruptivas e competição intensiva. Customer Experience é um guia que te ajudará a identificar a qualidade da experiência que proporciona aos seus clientes, quais medidas práticas podem ser adotadas imediatamente para melhorá-la.

Customer Experience: Como alavancar o crescimento e rentabilidade do seu negócio colocando a experiência do cliente em primeiro lugar; Martin Newman e Malcolm McDonald; Autêntica Business; 384 páginas; R$ 89,90; disponível em versão digital.