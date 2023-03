Ilê Mulher luta pelo resgate feminino

No dia 8 de março de 2000, os astros se alinharam para que o Carnaval de Porto Alegre e o Dia Internacional da Mulher ocorressem na mesma data, dando vida à Associação Cultural e Beneficente Ilê Mulher. No ritmo da folia e do protesto, a instituição desfilou naquele ano com um bloco somente de mulheres. O objetivo era dar notoriedade a personagens que trabalham com essa manifestação cultural, mas que não estão presentes na festa, como costureiras e cozinheiras.

De caráter feminista, a entidade desenvolve ações de resgate da autoestima, acesso aos direitos e combate a violência de gênero e étnica. Ao longo dos anos, a associação se tornou referência na área de assistência social, sendo muitas vezes convidada, por instituições do Estado e organizações, a administrar projetos voltados para esse segmento.

Nos primeiros anos, conforme o Ilê Mulher articulava novas formas de atuar, foi observado que poderia contemplar mais pessoas. A partir disso, voltou suas ações para a população em situação de rua que acompanhava os ensaios do Bloco Ilê Mulher, no bairro Santana. Nessa direção, em 2003, a entidade começou a pensar na abertura de um local que trouxesse acolhimento para essas pessoas.

Assim, em 2005, com recursos da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), através do Orçamento Participativo, fundou a Casa de Convivência, que durou 10 anos e serviu de inspiração nacional para a criação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (POP), os famosos Centros POP.