O BTS popular entre inquilinos, proprietários e imobiliárias

Ricardo Leite

Gerente da Agência Corporate da Auxiliadora Predial

Uma locação comercial imobiliária mais rentável a longo prazo, focada na prestação de determinado serviço e com segurança jurídica. É a partir dessas três sentenças que a definição do modelo de negócio built to suit (construído para servir, na tradução para o português) pode ser constituída. O BTS — como também é conhecido popularmente — é um tipo de contrato que vem se tornando cada vez mais frequente entre proprietários, inquilinos e imobiliárias. No Brasil, foi instituído em dezembro de 2012, por meio da Lei 12.744.

Mas por que exatamente essa forma de contratação costuma agradar às partes envolvidas na negociação de um terreno? São três os principais motivos: a construção ou reforma de um imóvel em conformidade com o desejo do locador, o pagamento de um preço mais vantajoso de maneira periódica e a perspectiva de trabalhar em um local ideal para o exercício de suas atividades profissionais.

Sob a ótica das imobiliárias, o BTS (cuidado, não vá confundir com a banda de K-Pop coreana!) é um negócio extremamente lucrativo. No Rio Grande do Sul, o foco da expansão desse tipo de contratação tem sido as regiões periféricas de Porto Alegre, especialmente por se tratarem das poucas áreas ainda não construídas que contemplam este modelo de negócio.

Também é benéfico para empresas de grande porte, como farmácias, pet shops, bancos, redes de supermercados, fast foods, entre outras, já que não envolve recursos próprios na compra do terreno e construção do imóvel. Além disso, toda a infraestrutura da loja será voltada à prática duradoura do serviço prestado pela empresa locatária, gerando, consequentemente, mais valor na entrega ao consumidor final.

Ao passo que em outros lugares do mundo, como Estados Unidos (sendo usufruído por Walgreens, Starbucks e Amazon), Ásia e Europa, o built to suit é uma realidade bem sólida, no nosso país recém completou 10 anos desde a sua regulamentação legal. Em uma sociedade marcada pelo nicho, o BTS se encaixa como uma luva nos negócios. Considerem-no.