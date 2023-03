CIPA e Emprega Mulheres: prazo exige atenção urgente

Esse novo desafio da CIPA exige melhor qualificação de seus participantes e predisposição dasjc organizações para dar apoio ao combate a um assunto crítico que deve ser conduzido de forma humana e sensível. Tudo isso somente poderá ser vencido com a promoção da educação em geral e do respeito.

A nova atribuição da CIPA exigirá estudo e adaptação desse organismo para que seja capaz de dar conta da nova responsabilidade de forma efetiva. Traz para as organizações a incumbência de serem agentes de mudança da estrutura social. De nada adianta a denúncia de assédio e discriminação chegar à CIPA se o responsável não estiver preparado para recebê-la sem culpabilizar, menosprezar ou expor a vítima. Uma ação errada que cause o agravamento da situação poderá colocar a empresa em maus lençóis, afinal, é sua a obrigação não permitir que o ambiente de trabalho seja hostil, inseguro e psicologicamente difícil.

Esses temas devem integrar as atividades e as práticas da CIPA, com a realização de ações de capacitação, orientação e sensibilização de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre violência, assédio, igualdade e diversidade no âmbito do trabalho. Essas iniciativas devem acontecer de forma acessível, apropriada e efetiva.

As organizações precisam inserir regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas suas normas internas, com ampla divulgação do seu conteúdo, criando procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, apuração dos fatos e -- quando for o caso -- para aplicação de sanções aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio e de violência.

Na prática, isso significa que as empresas que ainda não providenciaram o estudo, formação e criação das regras de conduta que pautarão suas ações a partir do próximo dia 20, devem priorizar essa organização, pois tais regras serão pressupostos de validade da CIPA de agora em diante.

Muitos pontos da legislação tiveram aplicação imediata e foram incorporados à CLT. Contudo, a legislação concedeu 180 dias para as empresas se adequarem a outros pontos mais burocráticos, como a transformação da CIPA em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes "e de Assédio". E esse prazo se esgota no dia 20 de março -- coincidentemente, durante o mês destinado à conscientização da sociedade no que diz respeito aos direitos das mulheres.

Empoderamento feminino na cibersegurança

Rayanne Nunes é coordenadora de Tecnologia do time de São Paulo da Trend Micro no Brasil, empresa especializada em cibersegurança Trend Micro/divulgação/jc

Coordenadora de Tecnologia do time de São Paulo da Trend Micro no Brasil, empresa especializada em cibersegurança

A presença de líderes femininas vem crescendo no Brasil, nos últimos anos, mas sem dúvida ainda é grande a disparidade de gênero no mercado de trabalho. Segundo relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, em 2021, se o progresso global para redução da desigualdade seguir nesse ritmo lento vai levar mais 132 anos para a lacuna fechar.O curioso é que a economia mundial poderia crescer 7% - cerca de US$ 7 trilhões (aproximadamente R$ 36,4 trilhões) - se houvesse uma queda na diferença de salários entre homens e mulheres. A análise é da consultoria financeira Moody's Analytics, que baseou o cálculo na equiparação salarial de mulheres entre 25 e 64 anos com colegas homens da mesma faixa etária, usando como base dados também de 2021.

Entre as causas da diferença de gênero no mercado de trabalho figuram fatores relacionados ao contexto social e cultural, com uma forte estereotipação da figura feminina, que permanece sobrecarregada com atividades domésticas e as responsabilidades de cuidado com a família.Embora o mesmo estudo aponte que o número de mulheres nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) com mestrado ou formação equivalente é superior ao de homens, elas ainda estão sub-representadas em cargos de gerência de nível médio e alto. Ensinadas a sempre buscar a perfeição, agir com cautela, servir e não incomodar, muitas criam barreiras internas que as impedem de ousar e, consequentemente, progredir na profissão.

Quando o assunto é a presença da mulher na tecnologia - área essencialmente masculina - é preciso mais do nunca desconstruir os papeis sociais, acreditar na própria capacidade e potencial e investir no autoconhecimento para conquistar um lugar ao sol. Além de dedicação e foco, é importante criar uma rede de apoio, não somente de mulheres, mas também de homens que estejam dispostos a abrir caminhos para os talentos femininos, valorizando a competência indiferentemente do gênero, para assim aumentar a diversidade e a inclusão dentro das empresas.

Ainda são poucas as mulheres no setor de tecnologia, e acredito que elas precisam se empoderar mais para ocupar esse espaço. Muitas organizações promovem programas de capacitação profissional para quem não tem experiência e deseja ingressar na área, mas ainda encontramos muitos mais candidatos homens do que mulheres disputando essas vagas.

Dados de pesquisas da Sociedade Brasileira de Computação, PNAD, Women in Tech e IBGE mostram que as mulheres são apenas 15% dos estudantes de Ciência da Computação e representam somente 20% dos profissionais que atuam no mercado de TI. Das que ingressam em cursos de tecnologia da informação, 79% desistem logo no primeiro ano. Temos que mudar esse cenário.

Claro que no mês da mulher é importante celebrar as conquistas e ganhar felicitações - afinal, quem não gosta de flores e bombons - mas a data também deve servir como uma oportunidade para fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. É urgente fazer essa pausa e pensar em estratégias que possam colaborar com o processo de empoderamento feminino e em como aumentar a representatividade no ambiente de trabalho.