Oficina de Choro incentiva acesso à música

"Ano passado foram feitas 17 músicas, realizamos uma apresentação exclusivamente com essas músicas, mostrando assim que é possível alunos de diferentes níveis de estudo, através do coletivo e das sugestões, fazer música coletivamente", destaca.

Para aqueles que pretendem participar da oficina como músicos, é necessário ter o seu instrumento e já ter uma prática musical. Mas a oficina, desde o princípio, tem as portas abertas para todos. Então, contam com alunos-ouvintes e com uma parcela de músicos iniciantes, que conforme vão se aperfeiçoando ao longo do curso, passam a fazer parte da banda.

Aos sábados, às 14h, acontece a Prática Coletiva, símbolo da oficina, em que são realizados os ensaios dos grupos, com todos os alunos, além do ensaio do "bandão" na qual a turma toca um repertório orquestral de choro.

É possível se matricular em duas disciplinas: a Composição Coletiva, que ocorre sempre nas quartas-feiras, às 14h, voltada à composição em grupo. Ali, o grupo desmonta e remonta músicas famosas para aprender sobre como funcionam as estruturas musicais para que, no decorrer do curso, desenvolvam um repertório próprio da turma.

Vale destacar que as aulas iniciam no dia 18 de março e se estendem até o dia 9 de dezembro. As vagas são limitadas, e os interessados serão submetidos a um processo de seleção, de acordo com o nível de conhecimento musical. Para participar dos ensaios, é necessário ter um instrumento musical para a prática.

O projeto de educação musical Oficina de Choro está com vagas abertas para novos alunos que buscam aprender sobre diferentes instrumentos musicais a partir da prática de um gênero musical brasileiro. Sem necessidade de experiência ou impedimento idade, o curso é oferecido de forma gratuita, com aulas ministradas no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). As inscrições podem ser realizadas até o dia 11, próximo sábado, pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram @oficinadechoro. Foi a parceria com o Instituto Ling, a partir de 2019, que viabilizou a continuidade da iniciativa.

Projeto comemora 20 anos com programação especial

Fundada em 2003 como projeto de verão, a Oficina de Choro teve como horizonte ampliar o espaço da música instrumental no Brasil. Neste ano, a iniciativa completa 20 anos com foco no incentivo a novos compositores, protagonizando o crescimento da cultura do choro e da música popular brasileira no Estado, além de se destacar como um dos maiores projetos voltados ao gênero no País.

Para celebrar suas duas décadas, o curso contará com uma programação especial. As aulas vão contar com a participação de ex-integrantes da oficina já formados, que hoje se profissionalizaram e atuam ao lado de grandes nomes da MPB; duas apresentações abertas ao público, sendo que uma delas vai marcar o lançamento do Acervo Luiz Machado (Alma), uma retribuição para o professor pelos muitos anos de trabalho ao choro.

Segundo o músico e coordenador da oficina, Mathias Pinto, o choro sempre foi uma música que era feita por vários grupos separados que não se comunicavam. "A grande função da oficina foi reunir diversos desses núcleos e ter iniciado um lado educacional nesse gênero", revela. A oficina também capitaneia a série de shows " O choro é livre!", que revelou novos talentos do gênero e levou artistas consagrados em apresentações realizadas no foyer do Theatro São Pedro entre 2018 e 2019.

Mathias Pinto iniciou sua trajetória na oficina em 2006, como aluno, quando o curso era ministrado pelo professor Luiz Machado, e aulas aconteciam no Santander Cultural. Com formação em Educação Musical, ele completa 10 anos na coordenação da organização este ano. "Fiz faculdade de Música, mas, especificamente a parte dessa música popular, toda minha formação foi feita dentro da Oficina de Choro, com o professor Luís Machado", revela.