Cooperativismo pautado pela inovação e sustentabilidade

Emerson Irion de Oliveira

Diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Central Geração

A inovação e a sustentabilidade são hoje temas de grande relevância para o desenvolvimento de qualquer empresa. A partir delas, somos capazes de explorar novas soluções e oportunidades, aprimorar processos, produtos e tecnologias.

Com mais de 30 anos de atuação, a Unicred desenvolveu um histórico sólido no cooperativismo e, a partir de sua expansão contínua, segue inovando. Neste contexto, promove uma aproximação natural com o agronegócio, uma vez que muitos de seus cooperados possuem como segunda atividade - ou até mesmo primeira - o investimento e a atuação neste setor.

Atualmente, o agro responde por aproximadamente 10% do valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul, sendo fundamental para a dinâmica econômica de muitos municípios. Em quase 150 cidades gaúchas a agropecuária é a principal atividade econômica, superando a indústria e os serviços, por exemplo.

De modo inovador, estamos nos dedicando às adjacências do agronegócio, olhando para a tecnologia e a sustentabilidade como soluções para colaborar com o desenvolvimento do setor a partir do apoio aos nossos cooperados.

Seguimos atuantes e dedicados a expandir nossa presença no agronegócio. Após o lançamento da Casa Unicred na Expointer de 2022, onde ampliamos e oficializamos nosso relacionamento com o agronegócio, participamos, também no ano passado, da Missão Agritech: uma incursão por várias cidades de Portugal para conhecer seu ecossistema de inovação e tecnologia agrícola, com foco em visitas técnicas, networking e negócios de destaque.

Entre nossos principais aprendizados nesta missão, percebemos a importância do investimento a empreendedores que atuam frente às alterações climáticas e contra os impactos do aquecimento global em diferentes setores econômicos, com adaptação e conceitos cada vez mais contemporâneos sobre sustentabilidade - como o smart farming, a agricultura 4.0 e o agronegócio de precisão, baseado na informação e voltado à inovação.

A sustentabilidade e a inovação fazem parte de nossa história e temos os olhos abertos para novos horizontes. Hoje, vivemos num paradoxo em que é necessário produzir para se desenvolver, mas há a previsão de escassez de alimentos no futuro. O Brasil, como celeiro de alimentos do mundo, tem grandes oportunidades de expandir seu posicionamento com metas e políticas atuais nestas áreas. Nosso desafio não está apenas na inovação a partir de produtos, mas também na disseminação da cultura do agronegócio sustentável.

Com muitas outras novidades ainda por vir, seguiremos dedicados a oferecer sempre mais aos cooperados, demonstrando na prática e continuamente que inovação, sustentabilidade e prosperidade são parta essencial do cooperativismo financeiro.

