Consumo online atrai cada vez mais brasileiros

Tudo a um clique de distância. Essa é a principal comodidade das compras online: adquirir algo sem sair de cada e com apenas um clique. Mas, dentre as opções disponíveis na internet, qual é a preferida dos brasileiros? De acordo com uma pesquisa realizada pela All in, em parceria com Opinion Box, a resposta são os marketplaces.

Segundo o levantamento, 47% dos consumidores confiam mais em marketplaces do que em ferramentas de buscas. E para o especialista pioneiro no segmento, Alex Moro, o frete grátis e o prazo de entrega rápido são os fatores de decisão de compra que mais permeiam as vendas nesse setor.

Na pesquisa, os marketplaces foram citados como preferência pelos consumidores brasileiros por conta de elementos como: o fácil acesso a produtos, a confiança em melhores preços, entrega e boa reputação. E para o especialista no segmento, a logística é o que mais faz diferença na hora da decisão da compra online.

"Se antes o brasileiro esperava 10 ou 15 dias para receber os produtos comprados pela internet, hoje as coisas mudaram tanto que algumas lojas entregam no mesmo dia. Um dos maiores fatores de decisão de compra é o frete e o prazo de entrega. Se um cliente compra hoje pelo site ou aplicativo do Magazine Luiza, com frete grátis, quem paga esse frete não é o vendedor, nem o comprador, é a própria Magazine Luiza, que toma prejuízo para fidelizar os clientes, gerando a entrega mais rápida do Brasil. Antes, o Mercado Livre era o maior cliente dos Correios, mas sendo uma estatal, sua logística não podia suportar uma empresa desse porte. Com isso, o Mercado Livre acabou criando uma frota e uma logística própria. O grande apelo do site atualmente é o 'Chegará Hoje' e as entregas Full", comenta Alex Moro, que hoje está à frente do Efeito Empreendedor, escola online de marketplace com mais de 17 mil alunos

E os números seguem otimistas para as projeções de vendas nesse mercado. Segundo um estudo feito pela Mirkal, a presença de compra e venda em marketplaces, no Brasil, tem crescido no decorrer dos últimos anos, com um destaque maior depois da pandemia.

Em paralelo a esse dado, a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, em parceria com o Instituto Qualibest, realizou uma pesquisa em janeiro de 2023, onde 98% dos consumidores ouvidos analisam os preços antes de comprar itens de moda. Dentre os entrevistados, 40% têm o hábito de revisar antes de comprar acessórios, calçados e peças de vestuário em sites de busca.