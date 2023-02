Volta dos argentinos às praias gaúchas no veraneio movimenta economia do litoral

Argentinos e outros vizinhos sul-americanos regressaram à costa brasileira após duas temporadas de verão com baixa frequência estrangeira em razão da Covid. Agora, com as fronteiras abertas, o idioma espanhol volta a ser ouvido no litoral da Região Sul do País, com número recorde de turistas argentinos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, movimentando a economia das praias neste veraneiro que está terminando.

O sotaque castelhano dominou as praias do Sul do Brasil nesta temporada de veraneio e o motivo é a invasão de argentinos no litoral gaúcho e catarinense. Com o fim das restrições sanitárias, hermanos e hermanas voltaram a ocupar em peso a costa brasileira.

E nem a crise na Argentina que corrói a moeda local ou os preços mais altos no Brasil impediram os compatriotas de Maradona e Messi de voltar às nossas praias para se gabar da recém-conquistada terceira Copa do Mundo.

Brincadeiras à parte, o número de argentinos nas praias gaúchas e catarinenses foi expressivamente maior do que em outras temporadas. Um aumento que varia entre 25% e 160% ante o período pré-pandemia, de acordo com empresários hoteleiros dos dois estados.

Para a rede de hotéis do Litoral Norte gaúcho, a alta no fluxo de argetinos representa, até o momento, um incremento de 20% no faturamento. "Os argentinos sempre tiveram uma representação grande para o litoral gaúcho, mas, nos últimos sete anos, houve uma queda substancial. Em 2023, registramos a volta dos vizinhos sul-americanos e um aumento de 30% do público argentino em comparação a todos outros anos", diz Ivone Ferraz, CEO do hotel Ficare, localizado em Torres, e presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (SHRBS-LN).

Em terras gaúchas, o destino favorito dos argentinos é a praia de Torres, enquanto em Santa Catarina as praias de Florianópolis, Itapema e Balneário Camboriú são as mais procuradas, mostram os dados da Agência de Desenvolvimento e Turismo de Santa Catarina (Santur).

De acordo com dados da Polícia Federal (PF) obtidos com exclusividade pelo Jornal do Comércio, em janeiro deste ano cerca de 366 mil argentinos cruzaram a fronteira com Uruguaiana (RS), uma alta quase 450% frente ao mesmo período do ano passado, quando 66.554 argentinos entraram no Brasil pelo Rio Grande do Sul.

O número de hermanos que visita o Brasil é ainda maior no mês de fevereiro e, segundo estimativas dos hoteleiros, deve superar o primeiro mês do ano. Conforme a PF, entre os dias 2 e 5 de fevereiro registraram-se 79.515 movimentos migratórios de argentinos, sendo que 47.443 foram de entrada - todos pelo Rio Grande do Sul.

É o caso da família Ramallo, de Córdoba, que voltou a Torres após quatro anos de enclausuramento. Jose Miranda, a esposa Patricia e os dois filhos vêm há mais de 20 anos juntos à mesma praia. O casal, ele segurança e ela funcionária pública, conheceu Torres em 1991 e desde então não mudou o endereço do veraneio. Sempre no hotel Furninhas, no centrinho da cidade.

Segundo a família Ramallo, a cada ano que passa fica mais difícil visitar o Brasil. "O câmbio é muito prejudicial. Há cinco anos voltávamos cheios de compras. Desta vez não compramos quase nenhum presente", diz. O argentino paga entre 70 a 90 pesos por cada real, a variar do estabelecimento, dos mercados regulado e paralelo e das taxas do cartão de crédito. Há 10 anos, a relação era 1,40 peso por real. O motivo da alta estrondosa do real frente ao peso é a forte crise inflacionária que vive a Argentina. Em janeiro deste ano, o país registrou uma inflação oficial de 98,8% no acumulado em 12 meses, a mais alta desde 1991, segundo o Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Nada impediu, no entanto, a romaria de hermanos, de todas classes sociais, para curtir as férias no Brasil. A maioria com destino a Santa Catarina, que historicamente recebe mais argentinos durante o verão. Essa é uma lógica que o governo do Rio Grande do Sul e empresários do Litoral Norte querem mudar.

"Não podemos permitir que sejamos um estado de passagem de argentinos para Santa Catarina. Temos que criar iniciativas junto com o empresariado para atrair e reter esse público no nosso litoral", diz o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Vilson Covatti. Covatti salienta que para isso será preciso gerar mais dados sobre o comportamento de consumo dos argentinos, o que eles buscam durante as férias e, a partir daí, criar produtos que vão ao encontro dessas necessidades.