Confira os livros que foram destaque na semana

Empreendedorismo

O empreendedorismo feminino está ganhando cada vez mais força no mercado e, na literatura, não é diferente. A portuguesa Ana Cristina Rosa narra suas experiências como uma empreendedora sem fronteiras após ter feito a transição do jornalismo para o empreendedorismo retratada no livro "Empreender sem Desculpas".

Nesse universo, a autora busca ampliar a visão do empreendedor brasileiro para enxergar um negócio que cruza fronteiras, trazendo Portugal como porta de entrada da Europa, um dos países que mais cresce na região. Além disso, Rosa é entusiasta do empreendedorismo digital e foi pioneira na divulgação do Metaverso em Portugal. Rosa enxerga o empreendedorismo digital como uma forma de ir além do próprio país.

O Brasil está muito à frente do empreendedorismo. Em outubro de 2022, segundo um levantamento realizado pelo Sebrae, somente os microempreendedores (MEIs) gerariam cerca de R$140 bilhões até o final de 2022. Isso resulta em uma injeção de R$11 bilhões feita todos os meses por esses trabalhadores, demonstrando a importância do empreendedorismo no país.

O foco do livro é apresentar questões inspiracionais e aprendizados por meio da própria experiência, para que futuros empreendedores possam começar no ramo de forma cada vez mais eficaz, evitando armadilhas que já são conhecidas por quem é mais experiente.

Empreender sem desculpas; Ana Cristina Rosa; DVS Editora; 228 páginas; R$ 79,00; disponível em versão digital.