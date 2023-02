Confira os livros que foram destaque na semana

Em seu livro "Lucro Primeiro", Mike Michalowicz traz soluções práticas e contraintuitivas de gerenciamento de caixa para ajudar pequenas empresas a saírem de rotinas destrutivas e alcançar uma lucratividade instantânea. O autor propõe que se fuja da fórmula convencional que caracteriza o lucro como o resultado que se tem ao subtrair as despesas das vendas. Segundo ele, o problema de usar uma forma logicamente correta é que as empresas são administradas por seres humanos, e eles nem sempre são lógicos.

Comunicação

A obra mostra que ter dificuldades em se conectar com outras pessoas para além de conversas superficiais, ou não saber o que falar frente a determinadas pessoas e situações é algo comum e solucionável. A alternativa para normalizar ideias e pensamentos, aproximar pessoas, diminuir diferenças e produzir diálogos e relações saudáveis é melhorar as habilidades comunicativas.

Estratégia

Organizações são, como parte da sociedade, diretamente afetadas por mudanças socioeconômicas e políticas. Com isso, sua comunicação precisa deixar de ser apenas técnica e instrumental para tornar-se estratégica. Mesmo com incertezas globais, as ações de comunicação devem ser planejadas com base em pesquisas científicas e na análise de dados. Nesse contexto, é necessário trabalhar com a comunicação integrada, conjugando a atuação de relações públicas com a comunicação institucional e a comunicação interna, assim como a atividade de marketing com a comunicação mercadológica.

A primeira parte, "Comunicação organizacional no contexto da sociedade contemporânea", aborda as mudanças nas formas de democracia no Brasil e na América Latina, a comunicação digital contemporânea e a responsabilidade social na concessão de serviços públicos. Já a segunda parte, "Relações públicas: pesquisa, processos comunicativos, mídias e oralidade", traz as bases conceituais e aplicadas das técnicas e dos instrumentos de relações públicas, com vistas a uma gestão eficaz de sua comunicação com seus públicos.

A última parte, "Comunicação, mercado, avaliação e consumo", investiga as mudanças pelas quais o marketing vem passando para atender o mercado. Avaliação e mensuração de resultados, planejamento publicitário e a melhora da comunicação com o cliente são alguns dos temas em pauta.

Comunicação organizacional estratégica; Margarida Maria Krohling Kunsch; Summus Editorial; 392 páginas; R$ 98,15; disponível em versão digital.