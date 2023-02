Olivicultura gaúcha mira nova safra em expansão na Metade Sul

De forte crescimento nos últimos anos, seja no que se refere à área plantada, ao volume da produção e à adesão de novos consumidores, a olivicultura do Rio Grande do Sul ingressa no novo período com desafios que se vinculam à manutenção e à transformação. Por um lado, observa-se a permanência da concentração dos olivais na Metade Sul do estado, território em que a oliveira pôde se desenvolver a partir do começo deste século; por outro, podem ser percebidas as primeiras tentativas de expansão geográfica e a busca por novos mercados.

A história da produção do azeite de oliva no Rio Grande do Sul é, ao menos no que se refere a sua forma organizada, bastante breve: mesmo que haja relatos de plantações de oliveiras no solo gaúcho desde o século XVIII, será apenas no começo do século XXI que os pomares encontrarão o cultivo orientado para a produção efetiva. "Há registros muito antigos sobre as tentativas de uma produção gaúcha de azeite, primeiramente pela entrada de Vacaria, mas também por Rio Grande, que até hoje tem árvores nas praças, e ainda em Bagé. Mas, por conta da colonização, os portugueses não tinham nenhum interesse em desenvolver a olivicultura no Estado", conta o empresário e hoje presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes.

Esse longo hiato só seria quebrado nos primeiros anos deste século, quando a produção profissionalizada do azeite encontraria o seu lugar em pomares - cultivados a partir de matrizes espanholas - da região de Caçapava do Sul. "Temos um grupo de produtores de Caçapava do Sul que, no ano de 2002, começou com os primeiros pomares e, a partir dali, houve a disseminação por toda a região, e também para Cachoeira do Sul, Bagé e Pinheiro Machado. Nesse início, tivemos que descobrir as diferenças regionais, porque a informação que se tinha era toda europeia, bem como as características das mudas", detalha Fernandes, também proprietário da marca Vila do Segredo, de Caçapava do Sul. Os viveiros próprios, e as condições para o cultivo adaptadas ao território do Estado, só chegariam com o correr das safras.

Desde então, ao longo das últimas duas décadas, muito foi alterado em termos de aportes tecnológicos, auxílios oferecidos pelo Estado e assessorias especializadas, mas a questão geográfica, ao menos em grande parte, se manteve intacta: a Metade Sul gaúcha continua a concentrar a ampla maioria dos olivais, que se espalham - com suas variedades, empresas e diferentes métodos - pelas cidades pioneiras na produção do azeite.

Paulo Lippi, engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e coordenador do programa Pró-Oliva - que oferece assistência a produtores e prepara materiais especializados -, conta que hoje "mais de 95% dos olivais gaúchos estão na Metade Sul do Estado". "Desde que esses olivais foram iniciados, a partir de Caçapava do Sul, Livramento, Pinheiro Machado, o crescimento das oliveiras tem se mantido na Metade Sul, principalmente na Serra do Sudeste e na Campanha - essas duas áreas juntas representam a grande maioria dos olivais gaúchos", afirma Lippi.

"A região da Serra do Sudeste, por sua altitude de 200m a 400m, com as áreas de Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, tem a tendência de receber bem os olivais, de receber melhores produções. São locais ventilados, mais secos, com menores ocorrências de cerração. E, na Campanha, nos municípios de Bagé, Sant'Ana do Livramento, Dom Pedrito, há áreas que se mostraram muito boas para os olivais, e a tendência para os próximos anos é de crescimento nesses locais", discorre o agrônomo sobre a disposição das oliveiras no mapa gaúcho. São áreas que, segundo Lippi, já haviam sido indicadas pela Embrapa há mais de dez anos como recomendáveis para a produção - por conta, entre outros motivos, dos índices de precipitações pluviométricas e de insolação.

Já para o presidente do Ibraoliva, a concentração dos olivais se deve, primeiramente, aos bons resultados encontrados em determinadas áreas da Metade Sul, em que a reincidência de boas safras, bem como a recomendação de pesquisadores e especialistas, levaria à manutenção territorial: "sempre falamos que não escolhemos o solo da oliveira, mas que a oliveira escolhe o lugar onde ela quer crescer. Aqui, este paralelo 30 reúne condições geográficas e meteorológicas que são interessantes para a produção da oliveira, principalmente as horas de frio no inverno, a predominância de um inverno seco, e um calor forte no verão. Aliado a isso, são regiões com umidade adequada, não tão forte como em algumas cidades da Serra ou do Litoral do Estado. São áreas com condições parecidas que, fora daqui, são tradicionalmente produtores de vinho e de azeite de oliva".

Mesmo nos espaços privilegiados para a adaptação das oliveiras, como é o caso da Serra do Sudeste, o clima no Rio Grande do Sul permanece como um dos fatores de desafio para o processo de cultivo. Os veranicos em pleno inverno, as secas exigentes e duradouras e o excesso imprevisível de água em determinados períodos do ano acabam por testar a resistência e a tolerância dos olivais. Ao contrário de outras regiões, que atravessam períodos de maior estabilidade e previsibilidade quanto ao clima (como é o caso não apenas do Mediterrâneo, mas de regiões argentinas que também buscaram o cultivo das oliveiras), no sul do Brasil o caráter cambiante de temperaturas e chuvas assusta todos os anos.

Para Lippi, os riscos maiores para a produção são o excesso de chuva, principalmente durante o período da floração, que se dá entre setembro e outubro, e as ondas de calor que alteram o inverno. "Quando há muitos dias de calor no meio de inverno, e depois o retorno do frio, isso gera problemas sérios para a fruticultura em geral e para as oliveiras em particular. Mas, aqui no Estado, cada ano do clima é diferente, ao contrário de outras áreas em que há produção semelhante. E a variabilidade climática é um problema que o produtor precisa enfrentar todos os anos", alerta o agrônomo.