Eletrônicos e eletrodomésticos lideraram vendas

Dados do Relatório Setores do E-commerce, da Conversion, mostram que os eletrônicos e eletrodomésticos foram os setores que mais aproveitaram a demanda aquecida no e-commerce ano passado, representando 39,3% de compras online.

Outros segmentos que tiveram alta procura foram os de alimentos e bebidas. De acordo com Claudio Dias, CEO da Magis5, esse impulsionamento é reflexo do novo comportamento do consumidor. "Os clientes estão fazendo muitas pesquisas antes de comprar nas lojas físicas. Além disso, buscam cupons de descontos, que muitas vezes só são oferecidos nos canais digitais, e querem aproveitar a facilidade de comprar e receber os produtos no conforto de casa. Assim, economizam tempo e têm mais conforto e mais agilidade na hora das compras", o CEO.

Apesar de a apuração dos dados do último trimestre do ano ainda não ter sido finalizada, a pesquisa mostra que segmentos mais robustos do e-commerce cresceram em tráfego. Em novembro, o

marketplace teve alta de 20% em relação a outubro do mesmo ano.

Os dados são reflexos da Black Friday. Embora a data não tenha atendido às expectativas do mercado e dos lojistas, a sexta mais aguardada do ano movimentou todo o mês de novembro, em razão das ações antecipadas dos lojistas. Dados da Conversion apontam que, em números absolutos, foram 2,63 bilhões de visitas únicas no mês, 13% maior do que o mês de julho, período que até então tinha maior volume de acessos. Magis5

Um levantamento da Nielsen IQ | Ebit indica que, somente nos seis primeiros meses de 2022, o comércio eletrônico faturou R$ 118,6 bilhões, 6% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Em relação à projeção do setor em todo o ano, as expectativas são positivas. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a expectativa é de R$ 169 bilhões em vendas,

R$ 18 bilhões a mais que em 2021. A apuração do último trimestre do ano ainda não foi concluída, porém com uma maior desaceleração no segundo trimestre.