Mais da metade dos empreendedores gaúchos querem expandir os negócios em 2023

Com a melhora na atividade e o crescimento no faturamento, o endividamento dos pequenos negócios reduziu e a sustentabilidade financeira também deixou bons números em 2022. Três em cada quatro empresas (76%) estiveram com pagamentos em dia ao longo do ano. Duas em cada três empresas (65%) não recorreram ao financiamento para seus negócios.

Se 2020 e 2021 foram temporadas de grande impacto em decorrência dos desdobramentos da pandemia, o ano passado foi marcado pela retomada gradual dos negócios. De acordo com a pesquisa, para 60% das empresas os negócios de 2022 foram melhores que em 2021. Para 47% dos entrevistados, o faturamento aumentou, ao passo que 30% indicaram não ter alterado na comparação 2022/2021. "Do comércio aos serviços, da indústria ao agro, todos os setores apresentaram alta", comenta Godoy. Entre os itens que mais afetaram os negócios em 2022, as empresas apontaram a alta dos custos (33%), a redução do poder de compra (21%) e a falta de clientes (15%), além da instabilidade política (11%), informa a assessoria de comunicação do Sebrae RS.

O dinamismo do ecossistema empreendedor gaúcho analisado pelo Sebrae RS também revela outro dado importante: 24% dos empreendedores têm a intenção de abrir um novo negócio em 2023. Já para 67%, os planos indicam investimento interno nos negócios vigentes, sendo as principais áreas de investimento: Marketing (46%); Novos Produtos (41%); Ampliação na capacidade de atendimento (40%); aquisição de novos equipamentos (32%).

Em paralelo aos planos de expansão, outros 41% dos empresários indicam que o ano que se inicia deverá ser de estabilidade das atividades. "O empreendedorismo gaúcho demonstrou sua resiliência ao longo dos últimos três anos, com aprendizados e correções de rota que devem ser aprimorados ainda mais em 2023, uma temporada desafiadora", explica o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy.

Mesmo frente a um cenário de importantes desafios reservados para o ano, mais da metade dos empreendedores do Estado (52%) têm o objetivo de expandir os negócios em 2023. É o que aponta a mais recente pesquisa elaborada pelo Sebrae RS. Realizada no mês de janeiro, a pesquisa ouviu empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) gaúchos dos setores do comércio, serviço, indústria e agronegócio.

TikTok ajuda pequenos empreendedores com novas ferramentas de anúncios

Para oferecer mais oportunidades para marcas e empreendedores dentro da plataforma, o TikTok anuncia novas funcionalidades do Promover. A ferramenta, que facilita ações de engajamento entre as marcas e a comunidade criativa do TikTok, auxilia os pequenos empreendedores quando o assunto é anunciar. O Promover deixa o processo de anúncios muito mais intuitivo, sem necessidade de conhecimento técnico, e vem sendo utilizado cada vez por pequenas e médias empresas. Entre julho do ano passado e janeiro deste ano, o uso da ferramenta mais que dobrou no Brasil - houve um crescimento de 178%.

De acordo com Silvia Belluzzo, diretora de marketing de negócios para PMEs na América Latina, as novas funcionalidades do Promover ajudam as marcas a ter ainda mais visibilidade perante o público do TikTok. "A ferramenta é ideal para empresas que querem fazer anúncios mas que não sabem exatamente por onde começar ou não tem expertise de marketing em plataformas digitais. Inclusive, os valores de investimento são menores, justamente para que as marcas possam testar e ver o que melhor funciona para cada caso", ressalta.

Além da possibilidade de impulsionamento do conteúdo para visualizações dos vídeos, outras novidades que a plataforma está lançando incluem: promover mais engajamento com a marca por meio de mensagens -- com a opção de sugerir que as pessoas entrem em contato com a marca via inbox, sem precisar sair da página 'Para Você', impulsionar conteúdo de campanhas que envolvem criadores e permitir a segmentação por região, gênero, idade e interesses do público.

Um estudo realizado pela Neurons, em 2021, apontou que promover conteúdos e campanhas orgânicas em uma plataforma digital ajuda a melhorar o desempenho geral dos anúncios pagos. Ademais, a pesquisa revelou que assistir a um vídeo no TikTok, antes de ver um anúncio pago, aumenta em 27% a lembrança dos consumidores em relação a marca, além de chamar 12% a mais de atenção quando recebe um anúncio em sua 'Para Você".

"Com o Promover, todos os criadores e pequenos empreendedores podem começar a alcançar novos públicos, potencializar o número de seguidores e direcionar tráfego para o site da sua empresa, além de poder transformar qualquer vídeo orgânico do TikTok em um anúncio, diretamente no aplicativo", completa Belluzzo.