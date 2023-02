Programas ajudam a fidelizar clientes

Nos últimos anos, programas de fidelidade atraíram atenção dos consumidores. Segundo pesquisa realizada em 2022 pela ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização), 81% das pessoas que não possuem cadastro em programas de fidelidade, ponderam em fazer.

Os programas de fidelidade são estratégias adotadas pelos varejistas para reter consumidores no sentido de que eles voltem a comprar no mesmo lugar. Isso é feito por meios como o cashback, que devolve parte do dinheiro gasto com compras para que o consumidor gaste em outros produtos ou retorne inteiramente para sua carteira. De acordo com um estudo realizado em 2021, também pela ABEMF, 65% das pessoas preferem comprar em lojas que possuem programas de fidelidade.

Para Eduardo Esparza, diretor-geral da Espanha e do Brasil da Tenerity, empresa especialista em fidelidade lucrativa, os setores do varejo online que prometem ser os mais beneficiados pela adesão e investimento em programas de fidelidade. "Acreditamos que beleza, tecnologia, esportes, vestuário e farmácia estão entre as categorias que tendem a apresentar um grande aumento em utilização dos benefícios nos últimos anos", revela.

Outra tendência que vem com o comportamento dos consumidores: mais exigentes e que buscam experiências únicas e personalizadas, é a oferta de serviços bancários. Trata-se da fintechzação do varejo - movimento conhecido por Fintail -, propondo que qualquer loja física ou e-commerce possa oferecer serviços bancários aos seus clientes e economizar etapas na experiência do usuário.

A estratégia se baseia no modelo embbeded finance que consiste em trazer múltiplas soluções tecnológicas com foco em desenvolver produtos financeiros para qualquer negócio digital. Consiste em trazer a etapa de pagamento para a própria plataforma da empresa, ofertar crédito, produtos bancários, seja por Banking as a Service (BaaS), criação de conta digital própria, cashback, programas de fidelidade e de recompensa, iniciadores de pagamento, entre outras soluções.

"É um novo modelo de negócios, já adotado por grandes empresas como Carrefour, Magazine Luiza, VIA e B2W, por exemplo, que possui um banco próprio. Oferecer esses serviços dentro da plataforma da loja, sem que o cliente precise visitar o site de outro banco para pagar por suas compras, por exemplo, agiliza os processos e pode garantir a economia de tempo que o consumidor tanto deseja", pontua Felipe Correia, Head de Solution Finance -- OpenX & Fin Services da FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação que potencializa o futuro de negócios integrando visão estratégica com execução inteligente.