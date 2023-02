O futuro da automação industrial e a robotização das empresas

Moisés da Costa Maciel

Diretor de Unidade de Negócios na MV Sistemas

Existe um fantasma que assombra a mente de pessoas leigas no assunto, que é a substituição da mão de obra pela tecnologia. Sinto muito informar isso: mas fantasmas não existem. A evolução tecnológica é uma parceira - e talvez a melhor parceira - das economias mais desenvolvidas do mundo. Não há altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), distribuição de renda, segurança e saúde sem tecnologia. E te desafio a me dizer um país desenvolvido que não seja forte tecnologicamente. Países em desenvolvimento (os antigos segundo e terceiro mundo) estão criando rápidas tecnologias para dar suporte aos cuidados de sua população.

Um ponto que podemos trazer para essa nossa reflexão é a automação comercial. Quando ela surgiu em meados dos anos 1980 aqui no Brasil, ninguém se assustou muito com o poder que ela teria de substituir empregos no comércio. As pessoas mal sabiam o que eram computadores e os benefícios que eles poderiam trazer para suas vidas e para suas empresas. Junto com esse mercado nasceram também novos empregos que absorveram uma mão de obra que até então teria que disputar ferozmente uma vaga na indústria, comércio ou no tímido mercado de serviços - que muito se resumia aos bancos e agências de intermediação.

A automação comercial chegou aos supermercados nas pesagens de alimentos, frutas, verduras e no envase individual do granel. Mais tarde passou para as automações de pagamentos e recebimentos, frente de caixa, integração entre lojas e depósitos. Com o amadurecimento das tecnologias e com a consolidação de um novo mercado de trabalho, muitas outras áreas começaram a receber investimentos para dar suporte para a automação comercial crescer ao ponto do que conhecemos hoje. E por que o medo da automação industrial? Por que a delineiam como vilã da geração de empregos?

Um dos países mais automatizados industrialmente é a Alemanha. Lá, a taxa de desemprego foi de em torno de 3% no ano de 2022, mesmo com a vagarosa retomada econômica pós-pandemia. Outro país altamente automatizado industrialmente é o Japão. Em terras nipônicas a taxa de desemprego em 2022 foi de apenas 2,5%. Já na cidade-estado de Cingapura a taxa de desemprego ficou em cerca de 1,5% no último ano e também é um dos países mais automatizados industrialmente no mundo.

E o que esses países têm a nos ensinar? Que riqueza é gerada por meio da tecnologia e da automação industrial, que veio para se consolidar como um gerador de renda, pois exige que os níveis de ensino e conhecimento sejam significantemente maiores. As taxas de escolaridade desses países são superiores a 13 anos de ensino e os índices de analfabetismo são extremamente baixos. Na Alemanha, por exemplo, o índice de analfabetismo é inferior a 1% da população. No Japão a taxa é menor que 0,5% da população. Em Cingapura, a taxa de adultos analfabetos é menor que 3% da população. No Brasil, segundo dados do IBGE de 2019, temos quase 8% de adultos analfabetos. E a minha intenção em trazer as informações dessas três diferentes nações foi mostrar que o conhecimento é a mola propulsora da prosperidade financeira. São três países culturalmente diferentes, em que as religiões são completamente distintas, e que tem apenas por semelhança altos índices de IDH e uma alta renda per capita anual, situação bem diferente do Brasil.

Investir em automação industrial é investir no futuro da nossa população. Investir em novas tecnologias e no amadurecimento de tecnologias existentes é dar um sopro de esperança para as novas gerações a experimentarem uma realidade de Brasil diferente daquela vivida por nós e nossos pais.