Horta comunitária produz mais do que alimentos

A vontade de retribuir à população da cidade em que foi formada levou a ConnectFarm a colocar em prática, em 2021, uma iniciativa que transformou a rotina de muitas pessoas em Cachoeira do Sul. Com investimentos da empresa, surgiu o projeto Cooperar e Crescer e teve início a horta comunitária da escola técnico agrícola Nossa Senhora da Conceição, com 0,3 hectares.

"Não é todo dia que uma startup de sucesso surge em Cachoeira do Sul", comenta Wellington Hope, coordenador do programa, ao explicar que, com crescimento financeiro da empresa, a iniciativa também avançou. Hoje, a área cultivada é de seis hectares e a produção já foi triplicada.

Além do suporte técnico e financeiro da ConnectFarm, a plantação conta com o fornecimento das sementes pela rede Biofort, da Embrapa. Já o plantio, a manutenção e a colheita são realizados pelos alunos, cuja adesão ao projeto é incentivada pela diretoria desde o primeiro ano do ensino fundamental.

De acordo com Hope, o sucesso da horta fez com que o curso técnico da escola se tornasse muito mais cobiçado, por ter um espaço onde o aprendizado em aula já é aplicado na prática.

Os alimentos produzidos incluem legumes, hortaliças e verduras, e abastecem, primeiro, a própria instituição para a merenda dos estudantes. O excedente é doado ao Mesa Brasil, projeto do Sesc (Serviço Social do Comércio), que realiza a distribuição para as entidades cadastradas.

O grande diferencial apontado pela ConnectFarm é que os alimentos doados ao Mesa Brasil também são biofortificados, ou seja, possuem mais nutrientes do que os vegetais cultivados normalmente. Dessa forma, também auxiliam no combate da "fome oculta", quando a pessoa se alimenta, mas não de forma nutricionalmente adequada.

O projeto da horta comunitária já tinha sido idealizado e começou a ser projetado em 2020, e a pandemia foi um fator importante para que ela se concretizasse somente no ano seguinte. Hope explica que, paralelamente ao aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, as doações feitas ao Mesa Brasil diminuíram de maneira considerável em função da Covid-19.

Por meio dessa integração realizada pelo Sesc-RS, o Cooperar e Crescer chegou ao número de 2,7 toneladas (mais da metade da produção) de alimentos doadas para 69 instituições de Cachoeira do Sul e região em 2022.

Ao todo, nesse processo entre 2021 e 2022, mais de três toneladas foram distribuídas para 6.737 pessoas. Para 2023, a meta é dobrar o valor e seguir ampliando a horta.

Entre os funcionários da ConnectFarm, assim como entre os alunos da escola, a adesão ao projeto é alta. "O que vemos além do engajamento é o orgulho de estar junto ali", observa o coordenador do programa, ao destacar que o mais motivador é ter um propósito no trabalho.

A companhia se coloca à disposição para outros serviços também, como palestras sobre diferentes setores empresariais. Hope ressalta que estão sempre abertos para receber novos colaboradores, estejam eles interessados em permanecer no projeto ou apenas em fazer uma doação. Além disso, explica que para receber o auxílio do Mesa Brasil basta que a entidade realize o cadastro pelo Sesc-RS.