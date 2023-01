Confira os livros que foram destaque na semana

Gestão

Estratégias

O livro "Além da Excelência" responde a duas perguntas fundamentais, que os líderes empresariais da atualidade encaram neste mundo delineado por mudanças assustadoras e disruptivas nos campos tecnológico, econômico e social. A primeira é: o que é um desempenho excepcional nesta nova e volátil era?

E a segunda: como construir uma vantagem competitiva em um mundo com novas - e frequentemente incertas - regras? Sustentado por anos de pesquisas e experiência prática em consultorias, os autores Nikolaus Lang, Arindam Bhattacharya e Jim Hemerling apresentam uma estrutura completa para a construção de uma empresa global de alto desempenho, resiliente, adaptativa e socialmente responsável.

O livro começa com uma análise incisiva das forças disruptivas que estão transformando a globalização, incluindo o nacionalismo econômico, a explosão dos fluxos de dados e do comércio digital, a ascensão da China, a crescente preocupação da população com o capitalismo e o meio ambiente e a emergência de comunidades sem fronteiras de consumidores conectados digitalmente. Destilado com base no estudo de centenas de empresas e em entrevistas com dezenas de líderes empresariais, os autores estabeleceram nove estratégias centrais — as novas regras do jogo para o século XXI.

Além da excelência: Nove estratégias para ter sucesso em uma era de tensão social, nacionalismo econômico e revolução tecnológica; Nikolaus Lang, Arindam Bhattacharya e Jim Hemerling; Alta Books; 288 páginas; R$ 74,90; disponível em versão digital.