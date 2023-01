Projeto Biblioteca POA 250 Anos, que já entregou mais de 72 mil livros, é prorrogado

Outro projeto contemplado pelos aportes da Panvel no ano passado é o Biblioteca POA 250 Anos. A iniciativa, parte do hub Nossa Biblioteca, que já entregou mais de 72 mil livros pelo País, busca incentivar a literatura e promover a educação dos que utilizam os acervos de bibliotecas públicas, escolares, comunitárias e ONGs, celebrando o aniversário da Capital promovendo a cultura e a educação.

Com produção do Grupo Consultoria Empresarial, realização do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, em 2022, o projeto conseguiu viabilizar a entrega de 5 mil livros. Projetando o ano de 2023, diversas empresas, incluindo a Panvel, já garantiram o envio de mais 5,2 mil livros, que serão distribuídos em bibliotecas escolares e comunitárias da capital gaúcha.

A projeção total da iniciativa Biblioteca POA 250 Anos é de chegar a 20 mil livros distribuídos este ano, para 100 bibliotecas. Em nota, a coordenadora geral do projeto, Adriane Laste, afirma que apesar do aniversário de Porto Alegre já ter passado, a dedicação de totalizar 20 mil livros entregue continua.