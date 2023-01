Relações humanas são desafio para o varejo

Já a CEO e presidente da Saks, Paige Thomas, fez um importante questionamento sobre a força do consumidor, que segundo ele é a estrela do varejo. A pergunta do CEO para os participantes foi provocativa, "Estamos servindo nossos clientes da forma como eles precisam e desejam?", afirmando que o principal investimento de uma marca deve ser no atendimento de excelência.

Entre os assuntos abordados, o destaque fica por conta da inovação e relações humanas em meio ao ambiente de trabalho, assunto que foi bastante enfatizado pelo presidente e CEO do Walmart, John Furner que pontuou: "O varejo é o local onde se encontram as necessidades das pessoas, portanto, é preciso criar novas formas de ter o consumidor conosco, pois a lealdade em reter é a ausência de algo melhor", ou seja, proporcionar a melhor experiência ao cliente independe da retenção.

Temas como novos modelos de negócios, cadeia de suprimentos e operações, pagamentos, robótica e novas tecnologias (VR/AR/IA/ML), marketing digital, social e de influenciadores foram alguns dos muitos assuntos abordados na NRF 2023, contudo, a abordagem sobre inovação e as relações humanas foi um dos pontos altos do evento.

"Este é um evento que reúne as principais empresas de soluções e tecnologias capaz de transformar diferentes modelos de negócios, por isso a expectativa é muito grande para saber o que será mostrado. Certamente o que foi apresentado na NRF vai impactar o mercado varejista, pois cada solução mostrada possui um incrível potencial transformador para pequenos, médios e grandes negócios e, consequentemente, definem o futuro do mercado inteiro", aponta o Director of Technology and Manufacturing da multinacional Keyrus, Paulo Simon.

O maior evento de varejo do mundo estava sendo muito aguardado. As expectativas eram altas para a NRF 2023 - Retail's Big Show, que aconteceu na semana passada, em Nova York (EUA), e contou com a presença de mais de 900 expositores e mais de 50 mil participantes de 96 países e do Rio Grande do Sul. Esta foi a primeira edição pós-restrição causada pela pandemia da Covid-19.

Afinal, o que importa para o consumidor hoje?

A segunda edição do relatório "What Matters to Today's Consumer" (O que importa para o consumidor hoje), desenvolvido pelo Capgemini Research Institute, analisa as mudanças no comportamento do consumidor frente a uma persistente inflação global no preço dos alimentos e itens de primeira necessidade, somada a quebra da cadeia de suprimentos e quadro de recessão mundial que se anuncia.

O objetivo do estudo é compreender as expectativas e as preferências que orientam as decisões de compra, além de medir as tendências dinâmicas e as mudanças diante de um cenário de queda de poder aquisitivo.

O estudo, que foi lançado durante a National Retail Federation (NRF), feira mundial do varejo que ocorre tradicionalmente em Nova York, esmiúça como cada geração tem se portado diante da crise de consumo e quais estratégias têm adotado para minimizar os impactos dentro de seus lares. Por outro lado, a pesquisa também demostra como varejistas e marcas estão lidando com a situação e quais oportunidades surgiram com a nova conjuntura.

"Os brasileiros estão acostumados a conviver com diversas crises econômicas ao longo dos últimos anos. Quando começamos a analisar o relatório a percepção é que o mundo começa a passar por algumas situações que para nós são comuns. Medidas como substituição de produtos de marcas por outras menos famosas, eliminação de intermediário com compras em atacadistas e aquisição de somente o necessário são tendências entre os consumidores do mundo hoje. As grandes redes também encontraram formas de se adaptar a situação utilizando modelos bem brasileiros, como o Buy Now, Pay Later, que é a prática do parcelamento", explica Willian Valiante, vice-presidente de Vendas da Capgemini Brasil.

Para o executivo, outro fenômeno que deve se repetir mundialmente é a maior penetração dos produtos de marcas próprias dos varejistas como forma de minimizar gastos e reduzir preços para o consumidor final. E devido a estratégia dos clientes de substituir marcas famosas por outras menos conhecidas, que são mais baratas, essas marcas tendem a subir de posição em preferência e vendas.

Outra descoberta da edição 2023 da pesquisa está na redução de exposição do consumidor. As pessoas entenderam que uma maneira eficaz de limitar seus impulsos de compras é não se colocar em situações que reforçam este estímulo. Portanto, visitas às lojas físicas caíram drasticamente e a navegação on-line, que nos últimos anos havia crescido exponencialmente, apenas se manteve estável.

"O consumidor se move de acordo com seus interesses e em momentos de crise, com perda de poder de compra, ele estará ainda mais atento. Cabe as marcas e varejistas entenderem essa equação para se adaptarem e estarem prontas para atender e estimular seus clientes. O conceito de hiper conveniência, que proporciona o máximo de facilidades e agilidade (principalmente atendimento e entrega) permanece em alta. Os consumidores esperam que as empresas os ajudem nesse momento difícil", completa Maurício Andrade de Paula, diretor de Soluções para Bens de Consumo e Varejo da Capgemini Brasil.

O especialista ainda aponta que os clientes começam a ter uma compreensão mais profunda sobre as vantagens de compartilhar seus dados e o nível de permissão de conhecimento que dão às marcas.

"Com menos recursos, o consumidor precisa ser mais assertivo em suas compras e ao dividir seus dados com as empresas, permite que elas apresentem promoções que estão mais de acordo com o seu momento de vida. Muitas pessoas já entenderam como é vantajoso disponibilizar seus dados de compras. Porém, ainda se mostram resistentes com informações mais pessoais como gênero e sociodemográficas", aponta.