Mudanças climáticas assumem destaque na agenda corporativa

Está cada vez mais evidente que as mudanças climáticas têm trazido impactos para empresas, assim como uma série de riscos nos negócios como, por exemplo, a falta de suprimentos causada pela escassez de água, além de riscos de transição que surgem da resposta da sociedade a essas mudanças. Não à toa, 43% das organizações em todo o mundo se preocupam com os riscos ambientais para seus negócios, conforme mostra um relatório feito pela HLB Internacional - empresa global de auditoria, consultora e outsourcing com operação no Brasil. Embora o desafio seja grande, há também uma série de oportunidades de negócios. As empresas podem se tornar mais eficientes em termos energéticos, reduzindo assim seus custos, a mudança climática também pode promover a inovação, inspirando a criação de produtos e serviços que permitem a redução de carbono. Outra alternativa é a de aumentar a resiliência das cadeias de suprimentos, por exemplo, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis de preço volátil, mudando para energias renováveis. Ainda de acordo com o levantamento, a energia renovável é considerada o principal avanço tecnológico não digital para o sucesso futuro por 61% dos líderes empresariais, seguida pela eletrificação citada por 46% deles. Para Paulo Crepaldi, sócio de consultoria da HLB Brasil, juntas, essas ações podem promover a competitividade e desbloquear novas oportunidades de mercado. Com todas essas informações ao alcance de lideranças e da sociedade, começa, a partir de agora, uma corrida para que empresas alcancem o zero líquido, termo que se refere ao equilíbrio entre a quantidade de gases de efeito estufa liberada e removida da atmosfera. "Apesar de necessária, a jornada pelo zero líquido não é isenta de desafios. Para muitos negócios, a escala de transição é assustadora, e são atrasadas pela falta de orçamento e de experiência para revisar sua infraestrutura e práticas de negócios, mas não fazer nada não é uma opção", acredita Crepaldi. De acordo com ele, os custos dos efeitos desastrosos da mudança climática, se não forem controlados, serão muito mais altos. Pensando nisso, a HLB listou um roteiro de três etapas para que organizações consigam alcançar a sustentabilidade. Confira as dicas.

Dicas para alcançar a sustentabilidade

PRIMEIRA ETAPA: Entender de onde se está começando, avaliação da materialidade "como está", a revisão de seu registro de risco, motivada pelas novas regulamentações da ESG, percepção do consumidor, demandas dos acionistas e mudanças de mercado. As empresas conseguem então determinar quais investimentos podem mitigar os riscos a curto prazo e garantir o crescimento dos negócios a longo prazo. Você pode então comparar suas novas ações com os resultados de sustentabilidade desejados para determinar sua pegada ecológica. SEGUNDA ETAPA: Crie um roteiro para um modelo de negócios sustentável a longo prazo projetado para uma economia zero líquido à medida que você identifique oportunidades para inovações e motivadores de crescimento ao longo do caminho. A estratégia deve tratar de áreas de negócios universais, incluindo gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística, fabricação e desenvolvimento de produtos. TERCEIRA ETAPA: O que é medido é feito. De fato, 90% das empresas do Índice S&P 500 já publicam relatórios de sustentabilidade para manter os stakeholders e o público informado. 25 países, incluindo Austrália, China, União Europeia, África do Sul e Reino Unido, tornaram obrigatória a divulgação de informações e relatórios de governança ambiental, social e corporativa (ESG) para empresas maiores e instituições financeiras. Empresas desde a tecnologia até os fatores logísticos já se comprometeram a reduzir sua pegada ecológica e se tornarem zero líquido ou negativas em carbono dentro de uma década. Essa transição de mercado é uma oportunidade perfeita para que organizações iniciem suas jornadas rumo a um negócio mais sustentável.

