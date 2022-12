Doadores e pacientes conectados no Rio Grande do Sul

O Banco de Sangue Virtual é uma iniciativa que tem como intuito vincular instituições e doadores, com a finalidade de ajudar os pacientes e familiares que sofrem com a espera de doadores. Acessando o site www.bancodesanguevirtual.com.br, basta preencher um formulário online, informando nome completo, e-mail, WhatsApp, cidade onde vive, sexo e tipo sanguíneo, para que os dados sejam cruzados com a demanda de pessoas e hemocentros que necessitam da doação de sangue.

Após isso, através do e-mail ou WhatsApp, o doador é comunicado caso alguém esteja precisando de sangue, indicando o hospital para doação e o nome do paciente. Vale ressaltar que a pessoa que não sabe seu tipo sanguíneo pode selecionar a opção "Não sei'', pois quando alguém pede todos os tipos de sangue, a plataforma inclui na busca.

Doador há 30 anos, Ricardo Nunes, fundador do projeto, conta que sempre observou o desespero das pessoas em busca de doadores. "Às vezes, parece que conseguir seis doadores entre amigos é muito fácil. Mas daí um recém-doou, o outro fez tatuagem, outro teve um problema de saúde ou está tomando medicação. Assim, aquilo que parecia ser uma simples solução, se torna um drama", revela. Na tentativa de contornar essa situação, Nunes resolveu dar um passo à frente e criou a plataforma digital, que desde 2017 atende todo o Estado.

Logo que o Banco de Sangue Virtual foi lançado havia 62 pessoas cadastradas. Dessa marca, avançaram até 1 mil, depois para 3 mil e agora estão chegando a 12 mil doadores cadastrados, além de centenas de conexões realizadas. Nunes revela que cerca de 8 mil pessoas fizeram o cadastro de forma orgânica. Ou seja, pessoas que foram impactadas por redes sociais, por veículos de comunicação, por divulgação boca a boca, entre outras formas.

A meta do projeto é atingir a marca de 249 mil cadastrados. Esse número surge a partir de uma definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) que aponta que precisaria ter, no mínimo, 3% da população doando sangue para ajudar a atender as demandas. Para alcançar esse marco, Nunes pegou o colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. "O colégio eleitoral tem a mesma faixa etária dos doadores de sangue, de 16 a 70 anos. Como nós temos uma população de 8.300 milhões de pessoas, chegamos a 249 mil", revela.