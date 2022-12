Governo do RS lança projeto 'Leis de Incentivos Fiscais' em parceria com o Sebrae

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado em parceria com o Sebrae RS, anunciou a realização de Cursos de Capacitação para Consultores Privados de Desenvolvimento. A formação, que será realizada de forma gratuita e presencial, acontece entre os dias 19 e 20 de dezembro.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://digital.sebraers.com.br/produtos/leis-e-normas/curso/workshop-leis-de-incentivos-fiscais-rs/.

Outras três turmas estão previstas para o primeiro trimestre de 2023. Em janeiro, em Porto Alegre, fevereiro, em Caxias do Sul, e março, em Pelotas.

O objetivo da iniciativa é promover o entendimento sobre o processo de solicitação, as características da legislação e dos negócios que podem aderir a incentivos como Fundopem e Proedi.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Joel Maraschin, é fundamental que os interessados sejam capacitados de forma permanente, acompanhando a legislação e os programas de fomento à economia do RS.

"Temos um grande momento no desenvolvimento do Estado a partir deste lançamento do curso de Capacitação para Consultores Privados de Desenvolvimento. Com certeza, esse curso irá fomentar e contribuir para a atração de novos investimentos no RS", afirmou Maraschin.

O diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy, comentou que essa ação em conjunto tem tudo para beneficiar tanto o Estado como os inscritos na formação.

"Essa parceria vai abrir as portas para que as pequenas empresas tenham caminhos para acessar mecanismos de fomento e aproveitar os incentivos fiscais, com isso alavancando as oportunidades de seus negócios", destacou. Ao anunciar a parceria, Sebrae e Estado disponibilizaram um e-book com conceitos e o detalhamento dos programas da Secretaria de Desenvolvimento.