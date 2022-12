Projeto Troco Solidário apoia entidades

No final do mês, o valor arrecadado é apurado e, após isso, é feito o repasse para as instituições atendidas, onde apresentam em quais projetos vão utilizar esse recurso. No último dia 17 de novembro, foi realizada a entrega do cheque, no valor de R$ 4.414,50, para o Instituto da Criança com Diabetes, e, no próximo dia 12 de dezembro, será entregue o cheque para a Apae de Esteio. Em 2023, a UnidaSul estuda ampliar a ação para as 44 lojas da rede.

Um pilar bem importante para a rede atacadista é ter um laço estreito com a comunidade local, se aproximando dos seus clientes, que por vezes são beneficiados por entidades sociais. "Nós temos colaboradores que são atendidos tanto na Apae quanto no ICD. A partir do momento que a gente trouxe o Troco Solidário também teve toda essa mobilização dentro dos nossos 7 mil colaboradores, entendendo e se engajando com a causa, indo até as nossas lojas para fazer sua parte", aponta Rosangela Mariano, gestora do Troca de Carinho.

Iniciado no segundo semestre deste ano, em dois estabelecimentos do Rissul (Av. Cristóvão Colombo, 1980, e Av. Independência, 700) de Porto Alegre, o objetivo do Troco Solidário é dar visibilidade às instituições que realizam um trabalho que trazem beneficio à sociedade. Além do ICD, a iniciativa também arrecada doações para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esteio (Apae). A UnidaSul estabeleceu todo um plano de comunicação, mobilizou suas lojas e fez uma trabalho de capacitação da sua equipe, com treinamentos internos dos colaboradores, apresentando o programa.

A UnidaSul está dando a oportunidade para os clientes que fizerem compras em dinheiro e tiverem troco inferior a R$1,00 de fazer uma doação, no caixa, para o projeto Troco Solidário. A iniciativa, que faz parte do Troca de Carinho, braço social da rede atacadista, irá coletar as doações e destiná-las ao Instituto da Criança com Diabetes (ICD), que atende a mais de 4,5 mil crianças e adolescentes no RS.

Em 24 anos, IDC já realizou mais 400 mil atendimentos

Com um edifício atrás do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) há 24 anos vem proporcionando um tratamento especializado interdisciplinar, integrando diferentes áreas da saúde, para, com isto, mudar o quadro de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) no Rio Grande do Sul, onde a estimativa aponta 9 mil crianças e adolescentes com a doença.

O trabalho do ICD se tornou referência nacional e internacional, e já realizou mais de 400 mil atendimentos, além de reduzir em 94% o índice de hospitalização de quem recebe acompanhamento na instituição.

A principal forma de atuação do ICD é através de atendimentos, onde existem três modalidades que buscam amparar, de diferentes formas, as pessoas que procuram ajuda. Uma delas é o Ambulatório, que ocupa um andar inteiro da sede e tem infraestrutura completa para o trabalho de uma equipe profissional interdisciplinar, que conta com endocrinologistas, enfermeiras, nutricionistas, dentistas, psiquiatra, assistentes-sociais, oftalmologistas, psicóloga e educador físico.

Das 8h às 17h, a modalidade Hospital-Dia atende casos de diagnóstico recente, complicações agudas (cetoacidose ou hipoglicemia severa) e diabetes descompensada. No caso do paciente não apresentar melhora durante esse dia, a equipe médica solicita internação no Hospital da Criança Conceição ou no Hospital Nossa Senhora Conceição, ambas unidades do Grupo Hospitalar Conceição Hospital-Dia. "O paciente já sai com todo um plano alimentar, com a insulina, com a dosagem que ele precisa, do tipo que ele necessita, e também tem uma consulta com a assistente social que já mostra todo o caminho, porque ele tem direito a receber do poder público todos os insumos", informa Ana Bertuol, gerente executiva do ICD.

Criada com intuito de evitar o deslocamento de pacientes de suas casas até os hospitais, a Hot-Line é uma modalidade de atendimento telefônico que está à disposição para orientar e resolver as crises de diabetes sem sair de casa. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, a equipe técnica do ICD recebe ligações, presta esclarecimentos sobre ajustes de doses de insulina, hipo e hiperglicemias agudas e fornece orientações gerais sobre alimentação e cuidados diários. Inclusive, no período de isolamento mais estreito da pandemia, a Hot-line foi de suma importância.

Vale destacar que para utilizar todos os serviços que o IDC oferece de forma gratuita através do Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso estar mediante a um convênio de parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC).