Diversidade é fundamental para as empresas

Carmen Carlet, especial para o JC

Entre maio e junho deste ano, 3.674 pessoas com mais de 16 anos e integrantes de todas as classes econômicas foram ouvidas em uma pesquisa quantitativa coordenada pelo Instituo Datafolha em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) All Out e a Havaianas. O objetivo da Pesquisa Orgulho era medir o percentual de pessoas que se identificam como LGBTQIA no Brasil e traçar seu perfil. Embora a grande maioria (81,9%) da população seja heterossexual 9,3% 'são LGBTQIA ' e 8,8% 'não identificados', isto é, não sabem, não responderam ou não entenderam.

A pesquisa mostra que a parcela da população que se identifica como LBGTQIA é maior entre os jovens: 58% dos que se percebem LGBTQIA têm até 34 anos, 73,84% têm ensino médio ou superior. A maioria é solteira (59,24%) e sem filhos. 71% é População Economicamente Ativa (PEA), sendo que um quarto é assalariada com carteira de trabalho, seguido de estudantes (12%). As menores presenças estão entre empresários e profissionais liberais, com 1% cada.

O estudo direcionou 15% das coletas para a Região Sul, totalizando 533 entrevistados. Dois comportamentos chamam atenção na região. Um deles é a 'aceitação familiar': 78,7% dizem ter um bom relacionamento. O outro é a auto aceitação: 87% concordam totalmente com a frase: "Tenho orgulho de ser quem sou". A sensação de tranquilidade também é destacada no comparativo com outros lugares do Brasil: 60,4% afirmam sentir tranquilidade em relação ao futuro, pois percebem maior aceitação por parte da sociedade. Também é no Sul que encontram menor resistência no cotidiano. Dificuldade de acesso ou preconceito em serviços de saúde 'nunca' é percebido por 60% dos entrevistados no Sul, enquanto que no Norte cai para 30%.

Mas nem tudo são flores. A Pesquisa Orgulho foi utilizada pela seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) para fundamentar a criação do evento "A Sociedade da Intolerância e a Diversidade", promovido em parceria entre as Comissões da Diversidade Sexual e de Gênero (CDSG) e a de Direitos Humanos (CDH). O advogado Fabrício Marquezin Covcecich, vice-presidente da CDSG e Membro da Associação Latino-americana de Advogados Trabalhistas, observa que um dos dados importantes revelados pela pesquisa é de que a presença de pessoas LGBTQIA no Ensino Fundamental é menor quando comparada a pessoas não LGBTQIA . "Isso revela que a evasão escolar é um dos principais problemas enfrentados pelos integrantes desta população que abandonam os bancos escolares em razão de bullying e preconceito", afirma.

Outro aspecto revelado pela pesquisa está na dificuldade de acesso à saúde por esta parcela da população, notadamente às pessoas trans e às mulheres lésbicas. "Acesso aos direitos e ao casamento também são problemas comuns, considerando-se, nesse aspecto, medo, preconceito e desinformação", destaca.

Por fim, a pesquisa revela que, no ambiente de trabalho, 16% dos profissionais LGBTQIA diariamente e/ou frequentemente ouvem comentários negativos em relação à sua orientação sexual. "Nesse sentido, tendo baixa escolaridade, alta evasão escolar e violenta discriminação no ambiente de trabalho, muitos acabam buscando o mercado informal de trabalho para sobreviver." Essa opinião é compartilhada por Itanajara de Almeida, diretora de qualificação empreendedora da Associação de Afro Empreendedores de Porto Alegre (Odaba). Ao analisar dados de levantamento promovido pela agência de ideias paulista Nhaí sobre afro empreendedorismo LGBTQIA que aponta que 37% dos empreendedores o fizeram por necessidade - com números ainda maiores entre as mulheres, chegando a 45% -, Itanajara observa que "muitos são obrigados a empreender porque não há vaga no mercado formal para pessoas diversas".