Virada digital revoluciona mercado das artes

O mercado de artes visuais está em processo de reinvenção a partir da pandemia. As interações, que antes se davam principalmente nas galerias, agora também acontecem de forma online. As ferramentas tecnológicas têm se tornado importantes canais de vendas, principalmente o Instagram, mas também outras plataformas, como leilões e e-commerce.

Os modelos híbridos, misturando físico e virtual, vêm ganhando importância em diversos segmentos de negócios, inclusive no mercado de arte. Cada vez mais, há investimentos em catálogos e mostras coletivas, além de vendas de galeristas ou artistas individuais pela internet ou por meio de marketplaces, assim como galerias nômades despontam ao lado de espaços tradicionais.

“As plataformas digitais trouxeram uma virada no mercado da arte. Essa virada fez o meio online se tornar porta de entrada de um novo público, não necessariamente com novos compradores, mas de pessoas que não entravam em galerias. E muitas galerias passaram a precificar obras online, o que não existia antes”, relata Maria Amélia Bulhões, crítica de arte, pesquisadora e professora do Programa de Pós Graduação do IA-Ufrgs, que lançou, na semana passada, durante a Feira do Livro, o livro “Desafios: arte e internet no Brasil”.

Outra mudança, reforça a professora, foi o impulso do NFT (sigla em inglês de Non-Fungible Token), espécie de certificado digital de posse e autenticidade de um bem material ou digital. “O NFT está sendo bastante estimulado tanto pelo mercado, que encontrou nesse modelo uma forma de comercializar obras digitais, que até então era bem difícil, quanto pelo mercado de criptomoedas, interessado em receber a legitimidade do segmento para se consolidar.”

Ao extrapolar limites geográficos e institucionais, a arte vem despertando o interesse do público jovem de comprar arte. De acordo com a marchand Tina Zappoli, antigamente, as pessoas começavam a se interessar depois dos 30 anos, quando já estavam estabelecidas financeiramente. Agora, com pouco mais de 20 anos, já começam a investir, compram grafite, gravuras etc. E são muito rápidos, não só na compra, mas na sua colocação como artistas. Se utilizam das redes sociais para divulgar seu trabalho.

Para atender a esse público, que considera estratégico, Tina formou um acervo eclético. Ao lado de obras valorizadas, desde o primeiro ano oferece opções como gravuras a preços acessíveis como forma de fomentar a abertura de mercado. “Sempre fizemos questão de ter peças de mais baixo valor. Mesmo não sendo as que pagam as contas, numericamente são as que mais abrem mercado”, explica.

Consumidores jovens são o principal público da Ocre Galeria, que abriu em maio deste ano no Centro Histórico de Porto Alegre. São pessoas que estão começando uma vida em comum ou em “carreira solo” e que decoram suas casas. Mas, claro, dentro de uma faixa de renda com capacidade para contratar um arquiteto. “Arte é para quem tem um pouco mais de dinheiro”, explica o artista plástico Nelson Wilbert e um dos sócios da Ocre, ao lado Mara Prates e Felix Bressan.

Também foi para atender a um público jovem simpatizante das artes a preços acessíveis que surgiu a Modoo Galeria de Arte Nômade em 2017. “No início, trabalhávamos mais com pessoas que estavam montando a casa, que gostavam de arte, às vezes sem muito conhecimento, mas com interesse em investir em algo bacana e de qualidade”, conta a proprietária Paula Bohrer. Hoje, o público ampliou, tem mais conhecimento e está mais familiarizado com o tema.