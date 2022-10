Em "Negociação na prática", a expert Melissa Davies propõe uma nova abordagem sobre o tema, mais moderna e atualizada, tratando de assuntos que permeiam as negociações no contexto pós-pandemia, no qual as reuniões de negócios migraram do ambiente presencial para o virtual. As pessoas com as quais negociamos agora estão em cidades, estados ou até países completamente diferentes do nosso e as diferenças culturais estão muito mais evidentes. Vislumbramos uma nova arena de negociação que exige uma prática profissional renovada. Esta obra traz um novo modelo de negociação em cinco etapas, que leva em consideração o cenário atual e o futuro das negociações. A obra apresenta o passo a passo sobre como analisar o contexto da negociação, estabelecer objetivos e limites, compreender os objetivos e interesses dos outros participantes para fechar bons negócios que levem a estabelecer parcerias lucrativas, sustentáveis e duradouras. Para a autora, 'aquela velha mentalidade de se vencer uma negociação a qualquer custo não é mais capaz de responder aos desafios do mundo corporativo de hoje". O livro apresenta ainda uma visão atualizada e de fácil implementação para quem busca desenvolver suas habilidades para lidar com conflitos, gerenciar contingências e fechar negócios mais lucrativos. Negociação na prática: Como fechar bons negócios e estabelecer parcerias lucrativas, sustentáveis e duradouras; Melissa Davies; Autêntica Business; 320 páginas; R$ 79,80, disponível em versão digital.

Nem sempre a melhor decisão produz o melhor resultado. Há sempre um elemento de sorte envolvido que não se pode controlar, além de informações não conhecidas. Portanto, de acordo com a campeã do World Series of Poker Annie Duke, a chave para o sucesso no longo prazo (e para evitar ficar doente de tanta preocupação) é pensar em apostas: como posso estar seguro? De que maneiras as coisas podem acabar? Qual decisão tem mais chance de sucesso? Será que terei o azar de cair nos 10% contrários de uma estratégia que dá certo 90% das vezes? Em "Pense em apostas: decidindo com inteligência quando não se tem todos os fatos", a escritora vale-se de exemplos de negócios, dos esportes, da política e, claro, do pôquer, para compartilhar ferramentas que qualquer um pode utilizar para aceitar a incerteza e tomar decisões melhores. Em um mundo que valoriza, e até mesmo recompensa, a aparência de certeza, a maioria das pessoas tem dificuldade em admitir que não tem dúvida. No entanto, os jogadores profissionais de pôquer estão à vontade com o fato de que excelentes decisões nem sempre levam a excelentes resultados, e que más decisões nem sempre levam a maus resultados. Annie Duke elaborou o guia de como pensar a questão do risco. Todos podemos aprender como tomar decisões melhores com as lições de alguém que faz escolhas para viver, com milhões em jogo. Pense em apostas: decidindo com inteligência quando não se tem todos os fatos; Annie Duke; Alta Books; 280 páginas; R$69,90, disponível em versão digital.

