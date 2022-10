Uruguai aposta no conceito 'slow travel' para atrair mais turistas

A proximidade regional, a identificação cultural e o espírito acolhedor do povo uruguaio sempre foram razões que tornaram o país vizinho uma rota turística para os brasileiros e, principalmente, para os gaúchos. Agora, mais um diferencial entra na lista de estratégias para cativar os turistas. Trata-se do "slow travel", conceito que, na prática, oferece alternativas para quem quer se desconectar, relaxar e ter uma experiência de viagem única e sem pressa.

Embora um pouco distante do Rio Grande do Sul, a cidade uruguaia de Colônia do Sacramento tem tudo aquilo que um casal, uma família ou um viajante solitário procuram em um lugar calmo, aconchegante, repleto de história, com uma culinária deliciosa acompanhada por ótimos vinhos.

Com todo esse contexto, a cidade uruguaia se torna um atrativo graças a esses e outros fatores. Colônia está localizada a cerca de 180 quilômetros de Montevidéu, pouco mais de duas horas por via terrestre, com saídas de ônibus do confortável e bem estruturado terminal rodoviário da capital celeste. De Porto Alegre, o turista conta com saídas diárias da rodoviária, às 20h, pela empresa TTL, e retornos às 21h, partindo do Uruguai. A viagem entre as duas capitais dura por volta de 12 horas.

Colônia do Sacramento quer atrair o turista que passa por suas pequenas ruelas e para que fique mais tempo para desfrutar o que a cidade tem a oferecer. Ponto de passagem para quem vai a Buenos Aires, já que o município fica apenas 45 quilômetros da capital argentina, na travessia pelo Rio da Prata, a ideia das pessoas que trabalham o turismo local é fazer com que elas partam de Colônia do Sacramento para conhecer todo o Departamento de Colônia.

Martín de Freitas, diretor de Turismo da Intendência de Colônia, explica que, nos últimos anos, o departamento ganha espaço na culinária e na vinicultura, atraindo cada vez mais apreciadores da boa cozinha e dos bons vinhos. "Nossa gastronomia vem se destacando pelo uso de processos locais com a assinatura de cardápios com identidade. O conceito 'slow food' (comer sem pressa) vem oferecer uma proposta diferenciada ao turista que procura uma cozinha qualificada, rica em cultura", aponta.

O Uruguai é dividido em 19 departamentos, como se fossem estados, e Colônia do Sacramento é a capital do Departamento de Colônia. Além da forte colonização portuguesa e espanhola que fundou a cidade, a região conta com descendentes portugueses, suíços, ingleses, alemães e italianos. Os povoados cultivam ainda experiências gastronômicas e culturais e as mantêm vivas em pequenas festas regionais ao longo do ano, com comidas típicas europeias e muita diversidade artística.

O presidente da Associação Turística do Departamento de Colônia, Andrés Castellano, segue a mesma linha para fomentar e incentivar o turismo local, enaltecendo a oportunidade para que o turista desfrute de uma experiência local e desfrute do estilo de vida do uruguaio, além de conhecer a gastronomia e os pontos turísticos.

"Somos um destino próximo, com muitas coisas em comum. As pessoas vão gostar dos nossos produtos, como os queijos, os vinhos, mergulhar na história do nosso patrimônio, enfim, viver o turismo slow. Queremos que as pessoas sintam e vivam a forma como nós vivemos. A segurança e a qualidade de vida que temos no nosso dia a dia. Nosso desafio é fazer com que o turista se sinta parte do nosso povo", detalha.

O principal desafio do turismo de Colônia do Sacramento é fazer com que o turista passe mais tempo por sua cidade e não seja apenas por uma noite como passagem a Bueno Aires. Martín de Freitas afirma que não é uma má ideia ser um local de passagem, desde que essa parada seja de dois ou três dias.

"Para que possamos atrair os turistas, oferecemos uma rota com 13 vinícolas de altíssima qualidade e reconhecidas no mundo, queijarias, restaurantes e uma bela rambla à beira do Rio da Plata. Temos virtudes que nos tornam diferenciados para que não sejamos apenas uma cidade de passagem, mas para que o turista pare e conheça o que temos a oferecer", exemplifica.