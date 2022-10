Hospital Moinhos de Vento é pioneiro em Sistema de Gestão Ambiental

Estar entre os seis hospitais de excelência do Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, não é motivo de acomodação para a equipe do Hospital Moinhos de Vento. Mesmo com o título que representa orgulho para a instituição de saúde, o hospital busca aprimorar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados. À frente desse desafio está o carioca Mohamed Parrini, CEO do Moinhos. A luta diária para manter o hospital como referência nacional e internacional também faz parte de sua vida pessoal: Parrini lutava judô e mantém a prática de esportes como hábito que divide com os filhos Alan, que se destaca no futebol, e Lina, sua pequena bailarina. Tudo com o suporte da esposa Marcela, que se dedica à prática da Psicologia, sua área de formação. Graduado em Economia (UERJ), com extensão executiva na área de Estratégia pela Harvard Business School, também possui mestrado em Filosofia (PUCRS). Leitor voraz, sua estante exibe livros que vão da gestão e inovação até reflexões sobre as obras de Immanuel Kant, Thomas Kuhn e Joseph Schumpeter, temas de sua dissertação.

Empresas & Negócios (E&N) - A pandemia de Covid-19 expôs a situação do sistema hospitalar em todo o mundo. Qual sua percepção deste setor de saúde no Brasil e no Rio Grande do Sul diante deste cenário?

Mohamed Parrini - Tivemos que aprender na prática a lidar com um inimigo invisível e letal. Os sistemas de saúde não estavam preparados. No mundo inteiro, a crise sanitária escancarou a falta de preparo para catástrofes, com alto potencial de impacto irreversível. A pandemia mostrou a importância de um sistema de saúde integrado e universal, como o SUS. Os países que não possuíam um sistema nacional para sua população sofreram mais. Apesar do preparo e da dimensão do SUS e da saúde privada brasileira, para suportar a gravidade da situação e o volume de atendimentos, tivemos que, rapidamente, adaptar e redimensionar muitas das estruturas existentes. As parcerias público-privadas atuaram e encontraram soluções e a união de todos foi essencial para salvar vidas. As equipes de saúde demonstraram sua força tanto no atendimento aos pacientes como no momento da implementação da vacinação em massa. A estratégia de saúde da família com equipes multiprofissionais é um atributo da saúde brasileira reconhecido mundialmente.

E&N - Quais as lições ficam com os desafios de tratar os pacientes e evitar a proliferação do novo coronavírus em relação à gestão do HMV?

Parrini - Nosso hospital saiu mais forte e reconhecido. Criamos o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 e um plano de contingência. Agimos com seriedade em todo o processo. Mudamos, nos adaptamos e estabelecemos novos fluxos de forma rápida e intensa. Foi um período de se reinventar e cuidar da nossa força de trabalho e capital humano. O resultado foi que tivemos um dos índices de recuperação mais altos do país e mortalidade abaixo da média. Resiliência, superação e cooperação já eram práticas inerentes ao modo de fazer do Hospital Moinhos de Vento. Mas essas foram grandes lições para todos. Trocamos informações com instituições do mundo todo e ampliamos nossas áreas de pesquisa clínica, ciência, biologia molecular e diagnóstico laboratorial.

E&N - Quais são as tendências para o setor diante da mudança de comportamento do consumidor, que busca mais segurança e comodidade no atendimento?

Parrini - A saúde será fundamentada na medicina personalizada, de precisão e predição. A medicina do futuro será de remédios customizados, inteligência artificial, internet das coisas, robótica, prevenção de novas doenças, entre outros. O cuidado deverá ser mais ágil e disruptivo. As instituições precisam usar as novas tecnologias na busca de custo-efetividade, reduzindo filas, potencializando a telemedicina e reforçando a aproximação de excelência no relacionamento. Precisamos investir nos melhores cérebros, com pesquisa e inovação, ter parcerias com a indústria farmacêutica, de soluções em saúde e healthtechs. E fazer com que tudo isso chegue à população.

E&N - A telemedicina foi um tema que levantou polêmica durante a pandemia. O senhor acredita que esta modalidade é eficaz e veio para ficar?

Parrini - Fomos um dos pioneiros da telemedicina no Brasil. Há anos desenvolvemos o TeleUTI e TeleOftalmo, do PROADI-SUS, com resultados expressivos. No atendimento às UTIs pediátricas, chegamos a reduzir em 50% a mortalidade nos hospitais participantes. Definitivamente é eficaz e veio para ficar. O teleatendimento facilita e amplia o acesso aos serviços de saúde. Traz vantagens para pessoas com problemas de mobilidade e que precisam de consultas de rotina, ou quem vive em áreas remotas, por exemplo.

E&N - Em 2021, o HMV chegou ao marco histórico dentro dos 95 anos de atuação, com faturamento recorde de mais de R$ 1 bilhão. A que o senhor atribui este crescimento?

Parrini - Enfrentamos um desafio imenso de gerir a queda da receita com o aumento das despesas, inerente ao momento de emergência. Mas escolhemos manter os projetos de expansão e investimentos previstos. Foram mais de R$ 100 milhões investidos em 2020 e 2021. Abrimos o primeiro Hub da Saúde, em Canoas; inauguramos o Laboratório de Patologia e Biologia Molecular e o Instituto de Pesquisa Clínica; ampliamos o bloco hospitalar e a Emergência; aumentamos o número de leitos; qualificamos a ressonância magnética com equipamentos de última geração; investimentos mais de R$ 15 milhões na nova sede de nossa faculdade. Em vários momentos, abrimos mão de resultado econômico, para melhorar a experiência dos nossos usuários e melhorar de forma significativa nossos desfechos clínicos.

E&N - Quais os outros resultados acima do esperado em 2021?

Parrini - Um resultado que nos orgulha é na área da pesquisa clínica. Nosso Instituto de Pesquisa tem atraído e retido médicos renomados, pois investimos nesses talentos. Hoje é um dos maiores do país, com mais de 140 protocolos em andamento, especialmente na Oncologia. Entre 2020 e 2021, a receita aumentou 4,5 vezes para R$ 13,4 milhões. A retomada dos procedimentos represados também trouxe outro resultado importante: nosso superávit foi de R$ 24,8 milhões para R$ 80,7 milhões.

E&N - Quais são os projetos de expansão do HMV e o que eles englobam em termos de recursos e serviços?

Parrini - Estamos nos preparando para o paciente que busca ser atendido perto de casa, com facilidades e tecnologia de ponta. A tendência é criarmos uma jornada híbrida, na qual os profissionais podem monitorar hábitos de vida do indivíduo, garantindo uma atuação preventiva, não apenas em exames e consultas, mas também a partir de aplicativos de saúde e bem estar. Nessa cadeia, os hospitais se tornam essenciais para casos mais complexos. Vamos construir um novo bloco hospitalar com foco em terapia intensiva e salas de cirurgia, com investimento inicial de R$ 115 milhões e ao menos 30 novos leitos de UTI. Ampliaremos a infraestrutura do Instituto de Pesquisa para atender à demanda dos próximos anos. Estamos ainda reestruturando a educação, com novos produtos e serviços, dentro da nova sede da faculdade. Nos próximos meses, entregaremos mais duas unidades do projeto HUBs da Saúde.

E&N - O HMV trabalha com as gestões financeira, médica e operacional. Como conduzir essas três áreas de forma unificada e qual o papel delas na estratégia do hospital?

Parrini - Todas as nossas áreas são geridas por um tripé de lideranças: um administrativo, um assistencial e um médico. Eles fazem uma gestão compartilhada, na qual cada um lidera os seus aspectos técnicos. Com isso, nós viabilizamos uma gestão que prima pela excelência operacional, ao mesmo tempo que garante o cuidado centrado no paciente, gerando assim os melhores desfechos clínicos, custo-efetivos, de acordo com as expectativas das partes interessadas.

E&N - O Hospital Moinhos de Vento também é uma referência em práticas ESG (sigla, em inglês, que significa environmental, social and governance, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização). Qual o impacto desta estratégia?

Parrini - Somos o único hospital no Sul com ISO 14001:2015, que certifica padrões internacionais para implantação de Sistema de Gestão Ambiental. Ou seja, fazemos o melhor gerenciamento desses aspectos associados à atividade hospitalar, práticas assistenciais e de gestão. Toda a nossa energia elétrica vem de fonte renovável (eólica). Os resíduos são reciclados e transformados em nossa central própria e somos pioneiros no setor com pontos de recarga de carros elétricos. O maior impacto é contribuir no cuidado com a sociedade. Isso é cuidar de pessoas, além de trazer uma economia superior a R$ 30 milhões, suficiente para construir duas novas emergências pediátricas. Outra novidade foi a criação do Instituto Moinhos Social. Tínhamos a necessidade de um braço de responsabilidade social para concentrar nossas ações de desenvolvimento social e econômico para comunidades vulneráveis. A atuação se dá nos eixos de educação, saúde, cultura, esporte, assistência e meio ambiente, com projetos para melhor qualidade de vida, formação e atendimento da população, das crianças aos idosos. É nossa forma de cuidar ainda mais da sociedade que abraça o Moinhos, cumprindo com nossa missão.