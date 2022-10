Avaliação Nacional de Vinhos completa 30 anos com recordes

Patrícia Lima, especial para o JC Parece um concurso, mas não é. Parece uma premiação, mas não é. Aliás, comparar a Avaliação Nacional de Vinhos, que em 2022 chega à sua 30ª edição, com qualquer outro evento do tipo no mundo é inútil. Todos os anos, os 16 vinhos mais representativos de cada safra no Brasil são apresentados ao público, que reúne especialistas e apreciadores. A edição que ocorre no próximo dia 5 de novembro, em Bento Gonçalves (RS), é de recordes: foram 533 amostras submetidas por 70 vinícolas de todo o País, degustadas por 90 enólogos, números até então inéditos; o público também é o maior até hoje, com 1350 degustadores conhecendo juntos os produtos, seja presencialmente ou por meio de kits enviados para variados cantos do Brasil. A Avaliação Nacional de Vinhos já era um evento único, a maior degustação de produtos de uma única safra no mundo. Agora, a edição que celebra os 30 anos promete ser também a maior e mais complexa da história da Avaliação. Mais do que apresentar o resultado da safra, o evento cristaliza tendências de mercado e consumo, orientando o setor produtivo. Novas variedades de uvas, estilos de vinificação e preferências do consumidor, tudo isso aparece no serviço da Avaliação, balizando tanto a indústria quanto o gosto dos apreciadores da bebida. Para o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), André Gasperin, há muitos anos o encontro mostra tendências do vinho brasileiro, servindo como uma importante ferramenta tanto para os enólogos quanto para os donos de vinícolas, criando uma referência para determinar a qualidade esperada pelo mercado. "Ao longo desses 30 anos podemos ver a evolução da bebida nacional por meio da Avaliação. É uma ferramenta fundamental para mostrar os caminhos e tendências especialmente aos enólogos, que elaboram o produto", ressalta. Mas, afinal, o que é a Avaliação Nacional de Vinhos? A pergunta é frequente, talvez por que o nome não alcance definir o evento satisfatoriamente. Criada em 1993, a primeira edição ocorreu em um dia de inverno, no salão do CTG Laço Velho, em Bento Gonçalves. Os profissionais da Associação Brasileira de Técnicos em Viticultura e Enologia, que no ano seguinte se tornaria a Associação Brasileira de Enologia (ABE), recolheram amostras dos vinhos da safra daquele ano e se reuniram para degustar, junto com outras pessoas ligadas ao setor. O objetivo era avaliar o potencial da safra em um período cuja principal busca era compreender as características dos terroirs brasileiros, suas qualidades e os desafios que precisavam ser enfrentados pelos profissionais da enologia. Desde então, o evento nunca deixou de acontecer. Mudou de lugar, de data, de formato. Mas foi se tornando maior a cada edição, reunindo sempre um corpo técnico qualificado e abraçando também os apaixonados pelo vinho, interessados em provar antecipadamente o resultado de cada safra. Nesta primeira edição, relativa à safra 1993, um público de 160 pessoas degustou 42 amostras, apresentadas por 18 vinícolas. Por não se tratar de um concurso, não há premiações ou medalhas, bastante comuns nos eventos de vinho. Existe, porém, a seleção técnica que elege os 30% de amostras mais representativas da safra - dentre estas, as 16 que serão apresentadas ao público, para a degustação. Os enólogos ligados à ABE responsáveis pela seleção elegem os produtos que atingem os padrões de qualidade exigidos, como equilíbrio entre acidez, taninos e álcool. Análises físico-químicas também ajudam a determinar as bebidas mais destacadas, que melhor refletem as características do terroir em que foram produzidas. De acordo com Gasperin, o principal desafio dos enólogos na Avaliação é encontrar uma identidade para os vinhos da safra nas amostras apresentadas, o que atesta a qualidade do produto nacional. "A degustação de seleção é a principal etapa da Avaliação. É quando os enólogos colocam toda sua expertise, conhecimento e sensibilidade numa degustação técnica às cegas que tem o compromisso de apresentar a representatividade da safra. Provamos que não precisamos copiar estilos de outras regiões, pois temos as nossas características. E isso comprova a qualidade do nosso vinho", afirma Gasperin. Outra singularidade da Avaliação Nacional é que os vinhos degustados ainda não estão prontos. Alguns brancos poderão ser encontrados no mercado um ou dois meses depois do evento, mas os tintos mais encorpados, por exemplo, que exigem tempo de evolução em barricas de madeira e guarda em garrafa, podem estar disponíveis para a venda somente dois ou três anos depois da ANV - essa característica, além de exigir técnica apurada dos avaliadores, também oferece ao público uma experiência diferente de degustação, com vinhos ainda em construção.

Entenda como funciona a Avaliação Nacional de Vinhos

Após degustações, são selecionadas 30% das amostras mais representativas

ABE/Divulgação/JC

 Passo 1 - Inscrição das Amostras. O trabalho da Associação Brasileira de Enologia começa em julho de cada ano, com a abertura das inscrições das amostras para vinícolas de todo o país. As empresas são responsáveis por selecionar os vinhos que acreditam ser os mais representativos da safra, de acordo com o regulamento técnico, e realizar a inscrição junto à ABE. Em 2022, 70 vinícolas de todo o Brasil inscreveram 533 amostras.  Passo 2 - Coleta das Amostras.Uma grande operação logística é montada para recolher as amostras inscritas pelas empresas. Representantes da ABE percorrem as vinícolas em todo o país para fazer a coleta de acordo com as regras do regulamento: os profissionais recolhem as garrafas de cada amostra inscrita, cada uma com código próprio, sem rótulo e sem marca, que são vedadas com rolha no local e acondicionadas em caixas de papelão da ABE, próprias para o transporte. A identificação é feita conforme a ficha de inscrição, garantindo que os degustadores não conheçam a origem do vinho. Nesse ano, a coleta foi feita entre os dias 23 de agosto e 2 de setembro.  Passo 3 - Degustação de Seleção. Degustar e avaliar tecnicamente todos os vinhos inscritos é outra operação grandiosa. Para a tarefa, um grupo de 90 enólogos foi destacado pela a ABE neste ano - outros profissionais deram apoio técnico, totalizando mais de 100 enólogos envolvidos nessa etapa. As degustações são sempre realizadas às cegas, ou seja, sem que se conheça a origem do vinho, para garantir um parecer essencialmente técnico. Em 2022, os enólogos foram divididos em grupos de oito profissionais, que avaliaram as amostras ao longo de quatro dias.  Passo 4 - Seleção das Amostras. Depois da maratona de degustações, são selecionados os 30% mais representativos da safra 2022, conforme os critérios técnicos determinados pela ABE, que incluem as avaliações sensoriais e as análises físico-químicas em laboratório. Destes 30% saem as 16 amostras que serão apresentadas ao público no dia 5 de novembro, durante o evento.  Passo 5 - Inscrição do público. Desde as primeiras edições, o público não especializado também participa da Avaliação. É preciso se inscrever e pagar uma taxa. Antes da pandemia, o parque de Eventos de Bento Gonçalves chegou a receber perto de mil pessoas para a degustação das 16 amostras finais. Em 2020, quando a crise sanitária gerada pela Covid-19 impossibilitou eventos presenciais, 700 kits foram disponibilizados ao público e o evento foi transmitido pelo Youtube. Todos os kits foram vendidos em pouco mais de três horas.  Passo 6 - Envio dos kits e preparação do evento presencial. A tradição do evento presencial será retomada em 2022, mas sem abandonar o envio de kits para quem não pode estar em Bento Gonçalves. Em meados de outubro começam a ser enviadas as caixas com as garrafinhas contendo as 16 amostras a serem degustadas por até três pessoas. O kit também inclui três taças de cristal e a ficha técnica dos vinhos, para que os degustadores acompanhem as provas em tempo real, junto com a transmissão pela internet. Tanto os kits para serem degustados em casa como os ingressos para a participação no evento presencial se esgotaram em menos de um dia.  Passo 7 - No dia do Evento. Grandes mesas são organizadas no Parque de Eventos de Bento Gonçalves para receber os 600 degustadores que irão acompanhar a Avaliação. Ali serão servidas as 16 amostras mais representativas da safra 2022. Na mesa principal, 16 comentaristas entre enólogos, vitivinicultores, sommeliers, jornalistas, artistas, esportistas e outros apreciadores de vinho degustam e apontam suas impressões sobre cada uma das amostras. Nesse dia também é entregue o Troféu Vitis, um reconhecimento a enólogos e outras personalidades que contribuem para o crescimento e a qualidade do vinho brasileiro.

Páginas da evolução do vinho brasileiro

Trajetória dos 30 anos está em livro que será apresentado no evento

ABE/Divulgação/JC

Para marcar os 30 anos de um evento único no mundo do vinho, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) resolveu registrar os detalhes dessa trajetória em um livro. A responsabilidade pela obra "Avaliação Nacional de Vinhos - 30 Anos" é do jornalista e escritor Irineu Guarnier, que viveu alguns dos grandes momentos da ANV não apenas como degustador, mas como repórter nas coberturas de muitas edições, além de ter estado por duas vezes entre os 16 comentaristas da mesa principal e de ter recebido o Troféu Vitis em 2013, por seu trabalho de promoção do vinho brasileiro na mídia. Segundo Guarnier, a história do evento é um decalque da evolução do vinho brasileiro ao longo dos últimos 30 anos, período em que o produto nacional deu um salto de qualidade. Desde sua criação, a ANV faz mais do que apontar os vinhos mais representativos de cada safra. O evento também capta e difunde tendências, orientando o mercado e os consumidores, em um movimento cíclico. É o que Guarnier percebeu ao longo das muitas entrevistas que fez para escrever o livro. "A Avaliação influenciou e foi influenciada pelas mudanças no mundo do vinho, captando tendências, refletindo mudanças de gosto e a própria evolução da qualidade do vinho nacional. Por isso é um grande evento", destaca. Muitas variedades de uva, por exemplo, se consolidam depois de serem incluídas entre as amostras mais representativas da ANV. O vocabulário do vinho, restrito aos profissionais e sommeliers, é outro exemplo, pois foi se popularizando entre os apreciadores ao longo das últimas três décadas graças, também, ao evento. A própria ascensão do espumante nacional foi celebrada pela Avaliação, que tem uma categoria curiosíssima na degustação, que é o "vinho base para espumante". "Não se degusta este tipo de vinho com leigos, pois é difícil para quem não é profissional da enologia compreender as qualidades necessárias para que aquele vinho se torne um bom espumante no futuro. Mas a Avaliação mantém essa categoria para aproximar ainda mais o público de um dos grandes produtos brasileiros, que é o espumante", comenta Guarnier. Nesta 30ª edição, a ANV volta a incorporar uma tendência forte no mercado dos vinhos brasileiros, que são os produtos elaborados em regiões como o interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que produzem as uvas no sistema de "poda invertida". São os chamados vinhos de inverno, cuja vindima ocorre nos meses frios, para fugir do excesso de chuvas no período de maturação dos cachos. A ABE modificou o regulamento para aceitar a inscrição desses produtos. "O evento vai se transformando para acompanhar as constantes transformações do mercado nacional. Assim, vem contribuindo para construir uma cultura do vinho no País, provando que o produto nacional tem qualidade e características próprias", salienta.

Mesmo sem prêmios, parecer qualificado baliza produção

Além de divulgar o potencial do vinho brasileiro de cada safra, a Avaliação Nacional de Vinhos também oferece experiências de qualificação para os enólogos

ABE/Divulgação/JC

Se não é um concurso e se não oferece prêmios, medalhas ou certificações, por que então participar? Os enólogos responsáveis pelas grandes vinícolas brasileiras e pelas pequenas empresas, cuja produção é de boutique, são unânimes em afirmar que submeter amostras ao júri da Avaliação Nacionalde Vinhos (ANV) é indispensável. Por um lado, o feedback dos enólogos avaliadores é um balizador para a qualidade esperada da safra; por outro, o evento é uma ferramenta poderosa de marketing para o produto nacional. Segundo Gilberto Simonaggio, um dos enólogos responsáveis pelos rótulos da Miolo, participar da ANV é fundamental para compreender as potencialidades de cada safra e para encontrar oportunidades no mercado. Ele cita o exemplo de alguns rótulos da linha Single Vineyard, que surgiram depois das amostras terem sido bem avaliadas pelo corpo técnico da Avaliação - os vinhos Miolo Single Vineyard Touriga Nacional, Riesling Renano e Pinot Grigio nasceram depois das amostras terem sido listadas entre as 16 mais representativas. "É uma ferramenta importante para avaliarmos nossos produtos e para abrir novas marcas", destaca Simonaggio. A Salton, outra gigante do setor no Brasil, nunca deixa de inscrever amostras para a ANV. Para o enólogo Gregório Salton, o evento expressa a evolução do vinho brasileiro, o que torna a participação uma ferramenta para testar a qualidade dos produtos e para antecipar a preferência dos consumidores. Além disso, a divulgação dos vinhos entre um público muito interessado e especialista é uma oportunidade preciosa, segundo Salton. "A Avaliação se tornou, ao longo dos anos, um evento de grande visibilidade e referência, permitindo que os consumidores conheçam vinhos em diferentes estágios de elaboração. É de grande valor para a Salton sempre estar presente", aponta. Além de divulgar o potencial do vinho brasileiro de cada safra, a ANV também oferece experiências de qualificação aos enólogos. Para Bruna Cristófoli, enóloga e diretora da vinícola Cristófoli, de Bento Gonçalves, uma das etapas mais aguardadas do evento é a degustação de pré-seleção, da qual ela participa como membro da ABE. Ao provar variados vinhos às cegas, é possível ver como estão os produtos da safra e ter uma noção de como foi a vindima do ano - experiência que a profissional acumula para melhorar os seus próprios rótulos. "Também é muito interessante participar desses momentos com os outros enólogos, pois podemos analisar como está nossa técnica de degustação, o que favorece o nosso trabalho", comenta.

Mundo virtual que se abriu na pandemia

Avaliação teve de adotar o formato digital durante as restrições da Covid-19, com degustações por todo o País

JEFERSON SOLDI/REPRODUÇÃO/JC

Ao mesmo tempo em que os vinhedos entregavam uvas perfeitas, as melhores da história do vinho brasileiro, o mundo se prostrava diante da ameaça invisível do coronavírus. Quando começaram a sair dos tanques e barricas o produto resultante da histórica safra 2020, que por sua excepcional qualidade foi chamada de "Safra das Safras", a Covid-19 ganhava todas as batalhas, obrigando o planeta a se isolar, impedindo qualquer reunião que pudesse favorecer o espalhamento do Sars-Cov-2. Como cancelar a Avaliação Nacional de Vinhos (ANV) justamente no melhor ano da história? E como fazê-la, diante da ameaça sanitária? Foi em face desse dilema que a ABE protagonizou o que talvez tenha sido a maior revolução nos 30 anos de história do evento: as atividades presenciais foram substituídas por uma operação de guerra que levou 750 kits de degustação para todos os cantos do País. No dia marcado, os apreciadores montaram a sua Avaliação Nacional de Vinhos particular, em suas casas, e acompanharam, ao vivo, pelo canal da ABE, a degustação e os comentários dos especialistas sobre as 16 amostras mais representativas. A fórmula foi tão bem-sucedida que se repetiu em 2021 e, neste ano, mesmo com a retomada do evento presencial, não foi abandonada. No próximo dia 5, cerca de 750 pessoas vão montar seu kit de degustação em casa e acompanhar a ANV ao vivo pelo Youtube. Isso vai permitir o recorde histórico de público, com 1350 degustadores - antes, o público máximo havia sido em 2019, com 960 degustadores. À frente da entidade em 2020 estava o enólogo Daniel Salvador, que muitas vezes tremeu diante dos desafios de testar um formato inédito, mas garante que desistir de realizar a Avaliação naquele ano nunca foi uma opção da ABE. "Tudo era uma enorme incógnita, desde o comportamento dos vinhos em pequenas garrafinhas, sendo transportados para todo o país, até a logística para recolher as amostras, tudo era inédito. Mas não fazer nunca foi uma opção", relembra Salvador. Para evitar aglomerações e minimizar o risco de contaminação, o próprio Salvador foi o responsável pela coleta das amostras nas vinícolas inscritas. A bordo de sua caminhonete e com a ajuda eventual de poucos membros da ABE, ele percorreu mais de três mil quilômetros, de vinícola em vinícola, recolhendo amostras de vinho. Foi em um período em que a operação nas vinícolas estava sendo retomada e, graças aos cuidados, ninguém se infectou com a Covid-19. Ao relembrar da odisseia de 2020 enquanto se prepara para o evento presencial deste ano, Salvador conclui que todo o esforço da ABE foi no sentido de garantir a vitrine que o vinho brasileiro merecia, especialmente naquela safra excepcional. Segundo ele, um evento único como a ANV, que mostra vinhos ainda em construção, é fundamental para a consolidação da cultura vitivinícola no País. Isso impôs à ABE a realização do evento mesmo em tempos de pandemia. Agora, com a edição em formato híbrido, ele acredita que o vinho nacional ganha ainda mais. "A história da Avaliação demonstra que o vinho é proximidade. Por isso, o evento presencial sempre vai ser nossa prioridade. Mas é inegável o quanto foi positivo as pessoas poderem receber o kit. Ainda não sei como vai ser o futuro, mas esse evento, especialmente depois de 2020, vem ajudando a transformar o setor", completa. Serviço: Quer conhecer a Avaliação Nacional de Vinhos e ver os comentários dos degustadores e especialistas sobre a safra 2022? Então abra um vinho brasileiro e acesse as redes sociais da Associação Brasileira de Enologia no dia 5 de novembro, às 17h. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook, Instagram e Youtube da ABE.

O que se bebe na Avaliação Nacional de Vinho

• 3 amostras de Vinho Base para Espumante • 2 amostras de Brancos Finos Secos Não Aromáticos • 2 amostras de Branco Fino Seco Aromático • 1 amostra Rosé Fino Seco • 1 amostra de Tinto Fino Seco Jovem • 7 amostras de Tintos Finos Secos

Raio-x da 30ª ANV

• 533 amostras de vinho inscritas pelas vinícolas • 70 vinícolas de todo o Brasil participantes • 90 enólogos avaliadores • 600 pessoas no evento presencial que ocorre no dia 5/11 • 250 kits enviados para todo o País, cada um destinado a três pessoas • Ao total, serão 1350 degustadores, um recorde na Avaliação • Ingressos presenciais e kits se esgotaram em menos de um dia

O Brasil vitivinícola retratado durante o evento