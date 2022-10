Startup X empresa tradicional: É possível ter o melhor dos dois mundos?

Mate Pencz

CEO do Grupo Loft

Ao apresentar sua empresa, quais palavras você usa para explicar como ela opera? Você lidera uma startup ou um negócio tradicional? Quando usamos um ou outro termo, temos claro a mensagem que queremos passar.

Uma startup é, por definição, uma companhia com grande potencial de crescimento. Dependendo do estágio em que se encontra, é também uma empresa que ainda não tem seus processos muito bem estruturados. Já um negócio tradicional é imediatamente associado a processos bem definidos, maior controle financeiro, e a produtos testados e aprovados pelos consumidores.

Qual seria a reação de um potencial cliente, parceiro ou investidor, se você dissesse que a sua empresa opera nos dois modelos? Que ela é ambidestra? Bem, o termo não é novo. O conceito foi apresentado em 2004 por Michael Tushman, professor na Harvard Business School, e vem ganhando relevância.

Segundo Tushman, empresas ambidestras jogam duas partidas ao mesmo tempo: a primeira tem como objetivo oferecer o melhor produto ou serviço hoje. Excelência profissional e bom controle dos gastos são pré-requisitos do jogo. Já a segunda tem como objetivo mapear e criar a próxima inovação que irá transformar o mercado em que atuam. Nessa competição, criatividade e agilidade são essenciais.

Em ambas as partidas, são os técnicos, no caso das empresas, as lideranças, que orientam os times. São elas as responsáveis por focar no presente e no futuro, por liderar uma empresa bem-sucedida hoje e por criar a empresa do amanhã. Lendo já não parece algo simples de se fazer. E não é. Mas Tushman garante que qualquer empresa pode virar ambidestra e que é necessário fazer isso já.

De fato, todas as empresas que desejam construir um legado, que não estão preocupadas apenas com o "hoje", estão buscando um equilíbrio entre esses dois modelos.

Um exemplo prático pode ser visto na indústria automobilística. Ao mesmo tempo em que constroem carros do jeito "tradicional", com motores a combustão, as fabricantes estão se reinventando, trabalhando em veículos movidos a bateria.

Ambidestralidade na prática

Não há (infelizmente!) um manual com dicas de como ser uma empresa ambidestra. É melhor que cada equipe trabalhe em um local separado? A cultura deve ser a mesma? Deve-se exigir os mesmos processos? São muitas as dúvidas - todas válidas.

E sinto dizer que há bons exemplos de ambos os lados - dos que integraram totalmente e dos que mantêm operações separadas, unidas apenas pelas lideranças de nível executivo.

Volto a citar o professor Tushman para dizer que, por não existir um manual da ambidestralidade, os líderes têm papel crucial nessa estratégia. Afinal, é preciso gerenciar produtos em momentos diferentes, que exigem investimentos distintos e equipes com perfis diversos.

Na Loft, o gerenciamento de produtos em diferentes estágios é uma realidade. Desde o dia 1, nós fazemos reformas em apartamentos para garantir mais liquidez e rentabilidade. Esse é um produto maduro. Já executamos simultaneamente mais de 500 obras em um mês.

Nos últimos quatro anos, no entanto, agregamos uma série de serviços ao nosso portfólio, incluindo um marketplace de imóveis e soluções financeiras. Temos times dedicados trabalhando em cada um deles e sabemos que estão em estágios diferentes de evolução, o que exige maior ou menor atenção das lideranças.

Se você está pensando em maneiras de aplicar o conceito em seu negócio, fica o aviso: é uma estratégia trabalhosa, mas que promete manter a sua empresa no jogo por muitos anos.