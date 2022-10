Comércio digital abre as portas para China

Apesar de ser o maior importador de produtos do agronegócio brasileiro, a China ainda é um mercado inexplorado no que se refere a itens de maior valor agregado. Na tentativa de achar o caminho das exportações de vinhos, queijos, castanhas, espumantes, sucos, lácteos e alimentos processados para o Oriente, o empresário brasileiro tem, nas lojas virtuais, uma porta para acessar milhares de consumidores.

Com as compras cada vez mais atreladas ao e-commerce, analistas entendem que é essa a oportunidade mais barata e viável para chegar à mesa dos chineses. A posição foi defendida pela executiva de negócios e relações institucionais Larissa Wachholz durante a 2ª Jornada Técnica RTC, realizada em Gramado. "O e-commerce é o caminho para a agroindústria que trabalha com itens de maior valor agregado. Hoje você não conversa com o consumidor chinês sem a presença de comércio eletrônico", admite.

Em sua passagem pelo Ministério da Agricultura, Larissa acompanhou o trabalho da então ministra Tereza Cristina pela abertura do mercado aos chineses. Oportunidade a qual a CCGL aproveitou, realizando o primeiro embarque de lácteos ao país asiático. "A CCGL saiu na frente, foi a primeira empresa a exportar lácteos do Brasil para a China. Foi uma amostra para testar o mercado, ver a receptividade, e de fato uma grande notícia para o setor aqui no Brasil, que estava ansioso para concluir as negociações, para que essa oportunidade de exportação fosse aberta", avalia a executiva.

A expectativa é que a China inverta a lógica do comércio mundial e se torne o primeiro país com mais vendas online do que presenciais. "O novo consumidor chinês compra pela manhã na internet o bife que vai fazer em casa à noite e está acostumado a receber no prazo", relata a especialista.

Entre os exemplos de quem já se deu conta desse movimento interno do comércio chinês estão os empresários alemães, que abriram uma loja virtual de vinhos na China. O mesmo fizeram a Nova Zelândia e o Peru. O governo da Tailândia também inovou com a venda de frutas, mostrando a produção por meio de vídeos promocionais. "A gente não está percebendo porque é algo mais interno. Precisamos conseguir nos posicionar com esse jovem. Os chineses adoram ver lives de produtores rurais porque assim conseguem acompanhar o processo, saber a origem e o sistema dos produtos que estão consumindo, realidade muito diferente da que eles vivenciam no âmbito local."

Acessar o mercado chinês por meio das portas digitais pode ser uma forma de driblar a constante reclamação de que falta escala à produção nacional para atender a um mercado com a fome da China. Além de ter ganhado poder de compra de forma rápida, o consumidor chinês já está longe da imagem que o empresário brasileiro ainda tem dele.

Hoje, o chinês é capitalizado, exigente quanto à qualidade e origem do que consome e está disposto a remunerar de forma diferenciada essa experiência. "Precisamos mudar nossa cabeça em relação à China. Estamos com nossas percepções atrasadas", pondera, lembrando que o processo de desenvolvimento vivenciado pela China vem se expandido para outros países do Oriente.

No setor dos lácteos, cita Larissa, são grandes as potencialidades uma vez que, devido a recentes problemas com a produção local, o chinês prefere o importado. Além disso, há claro incentivo do governo para a ingestão desse tipo de alimento. Outra vertente é a do consumo de lácteos de formas não tradicionais.

"Nas plataformas de e-commerce, o que temos verificado é um consumo diferente do óbvio. O chinês busca itens como uma bala de leite com cálcio adicionado", exemplifica.

Com a experiência de quem atuou em tratativas em nome do Ministério da Agricultura no Oriente, Larissa garante que há muitas oportunidades para a agroindústria gaúcha, principalmente para cooperativas ligadas ao setor de alimentação e lácteos. "Os chineses estão buscando um novo patamar em alimentos. Com a pandemia, quem se preocupava com segurança alimentar se preocupa ainda mais, e o chinês confia no importado", afirma.

Larissa explica que há duas formas de fomentar as exportações virtuais. Por meio de lojas individuais da empresa dentro das plataformas chinesas ou em magazines virtuais nacionais, onde os países são os anfitriões de seus produtos e empresários. No caso de itens perecíveis, a agilidade de entrega geralmente ocorre por meio de um distribuidor local, o que exige um fluxo mais estruturado.

Apesar das constantes missões de executivos brasileiros à China, Larissa informa que o Brasil ainda não abriu sua loja virtual nas plataformas chinesas e são poucas as empresas que se aventuram nesse mercado, a exemplo da Bauducco. "O comércio eletrônico mudou o modo de pensar do consumidor chinês. E não tem mais como pensar em acessá-lo sem essa ferramenta. Os setores precisam se organizar e incentivar os órgãos governamentais do Brasil a colocar esse tipo de projeto de pé", admite.

A China é o maior mercado dos produtos do agronegócio brasileiro. De tudo que o Brasil exporta, 1/3 vai para lá, o que representa 20% de todas as compras do país oriental. Contudo, admite a especialista, o consumidor chinês não reconhece o Brasil como um produtor de alimentos. Isso porque a grande parte dos produtos exportados pelos brasileiros para aquele país chegam em itens básicos, como soja em grão e carnes que acabam sendo utilizados como ingredientes tanto no processo de produção de outros alimentos quanto no abastecimento de redes de food service.

"O consumidor não tem acesso ao rótulo e nem fica sabendo de onde o produto veio. Você diz que é do Brasil e a única associação, por incrível que pareça, ainda é o Pelé". Neste trabalho, Larissa elenca a importância de se estabelecer uma imagem no mercado com constância e presença. "Eles precisam conhecer nossas marcas e para isso precisamos estar mais próximos. O chinês valoriza relações de longo prazo e a presença local". As informações são da assessoria de comunicação da RTC.