Legião da Boa Vontade busca doações o ano todo para campanha contra a fome

Há 72 anos, a organização beneficente Legião da Boa Vontade atua em prol de famílias de baixa renda por meio de ações educacionais, culturais e beneficentes. Anualmente, realizam a tradicional campanha Natal Permanente, com o propósito de arrecadar cestas de alimentos para as milhares de famílias atendidas pela instituição. Com o lema "Jesus, o Pão Nosso de cada dia!", a meta de 2022 é distribuir 50 mil cestas básicas em 250 municípios brasileiros.

Em Porto Alegre, a LBV possui um centro comunitário de assistência social, que presta auxílio a pessoas de todas as faixas etárias. As famílias da Capital que chegam até a entidade, passam por uma escuta qualificada para que tenham suas necessidades atendidas.

Localizada no bairro São Geraldo, a instituição promove atividades como o fortalecimento de vínculos com famílias, com o intuito de atuar junto à rede de proteção social sobre a ocorrência de situações como a violência doméstica e falta de acesso à habitação, saneamento básico, energia elétrica, saúde e educação.

Além disso, na sede, crianças entre 6 e 15 anos frequentam o local no turno inverso ao da escola, onde participam de oficinas lúdicas e fazem refeições. Entre setembro e dezembro, serão distribuídas mais de 1,3 milhões de refeições para crianças e jovens atendidos nas unidades da LBV no Brasil.

A assistente social do centro comunitário de Porto Alegre, Andreia Almeida, ressalta que o trabalho da instituição vai além da doação de alimentos: "muitas famílias que chegam aqui na LBV tem o seu momento para se alimentar, para serem escutadas, para terem um espaço de fala, isso é fundamental para o ser humano", diz.

Entre o time solidário que faz as ações acontecerem, estão técnicos e funcionários contratados, e também voluntários. O empresário Lucian Fagundes, de 34 anos, já dedicou mais de 20 anos de sua vida para fazer a diferença. Voluntário da LBV desde os 14, Lucian foi motivado pelo desejo de ajudar o próximo: "Se a gente pode fazer alguma coisa, seja doando financeiramente ou doando do nosso tempo para contribuir com a melhora da vida do outro, isso é muito importante". Os voluntários costumam ajudar na organização e entrega dos alimentos arrecadados, e garante que neste ano estará envolvido mais uma vez na campanha de Natal: "Não deixo de colaborar de nenhuma forma", afirma.