Cotribá celebra história de 110 anos com nova unidade fabril

As comemorações dos 110 anos da Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório), completados em janeiro de 2021 e estendidas em função das restrições para conter o avanço da Covid-19, seguem a pleno. Durante a Expointer 2022, a cooperativa lançou o livro que resgata a história de mais de um século de atividades. E motivos não faltam para comemorar. Apesar das dificuldades econômicas que vieram com a pandemia, a Cotribá prevê, para 2023, a conclusão de sua terceira fábrica de rações. Com a nova unidade, a Cotribá ingressará também no segmento de pets.

Empresas & Negócios (E&N) - Qual é a sua avaliação sobre o cooperativismo no agronegócio brasileiro?

Enio Cezar Moura do Nascimento - A satisfação é muito grande quando a gente vê o que o cooperativismo representa para o agronegócio, especificamente no Brasil. É o que faz o equilíbrio, o que fica entre o produtor e o consumidor. O cooperativismo desempenha um papel importante, não busca só o resultado econômico, busca a rentabilidade da propriedade e que haja preço competitivo também para os consumidores. Vemos também o cooperativismo brasileiro como expoente, como inovação, industrialização, auxílio ao produtor para aumentar a produção e a produtividade.

E&N - Como o senhor avalia a posição do Estado nesse cenário?

Nascimento - O Rio Grande do Sul não é diferente do Brasil. Na década de 1980/90 enfrentou crises nas centrais cooperativas, mas hoje tem cada vez mais participação em todos os segmentos do agronegócio, das culturas de verão às culturas de inverno. O cooperativismo está envolvido, ajuda o produtor e os municípios. Nos municípios onde há cooperativas, o desenvolvimento é diferente.

E&N - Quais são os principais fatos que marcaram a trajetória da cooperativa?

Nascimento - Um dos fatos que marcam a trajetória da Cotribá é o seu quadro social de extrema importância. Também destacamos o trabalho com os produtores, com os associados, a importância dos produtores, dos colaboradores. A mensagem é para que toda a comunidade entenda que, por trás do plantador de grão, por trás do criador de gado, do produtor de leite, existe uma cadeia muito grande e se essa cadeia fraquejar ou deixar de existir, muitos reflexos virão nos grandes centros. Certamente, teremos muito desemprego, muitas instituições públicas não terão necessidade de ter tanta gente trabalhando porque não vai ter imposto para ser recolhido, muitos bancos também não precisarão estar funcionando. O agronegócio é o caminho e a salvação da economia não só do País, mas do mundo. Os lugares que têm condições de produzir têm que produzir e se somar a todas as demais atividades para manter a economia de pé, para os governos continuarem fazendo o trabalho para as demais pessoas e toda a comunidade.

E&N - A Cotribá hoje atua em praticamente todo o Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Qual é o perfil dos cooperativados?

Nascimento - Hoje, onde tem agronegócio no Rio Grande do Sul, a cooperativa atua, em todas as regiões. Basicamente, só não estamos presentes nos centros industriais e em torno da Capital. É importante destacar que a Cotribá se originou numa região de pequenos produtores, mas atuamos em grandes áreas e pequenas, mostrando que trabalhamos com todos os níveis de produtores, pequenos, médios e grandes. Isso dá equilíbrio e sustentabilidade para toda a cadeia produtiva.

E&N - Quais diferenciais o senhor aponta em relação a outras cooperativas.

Nascimento - A gestão transparente é um dos diferenciais. A transparência com que leva as informações aos associados. A direção vai todos os anos em todos os municípios onde atua, duas vezes por ano, levando informações sobre os negócios e a posição da cooperativa. O trabalho dos nossos profissionais também é um diferencial importante. Por exemplo, a orientação para os profissionais de venda é para vender o que é necessário para o produtor ter mais resultado na sua atividade, sem encher com contas.

E&N - Como a Cotribá se ajustou para enfrentar os desafios impostos pela Covid-19 e de que forma a pandemia afetou os resultados da cooperativa?

Nascimento - Foram momentos difíceis. Seguimos as orientações de prevenção e de distanciamento. Agora, no pós-Covid, com a crise que existe no mundo, há reflexos. Mas não deixamos de auxiliar o produtor.

E&N - Quais as principais lições ficaram da pandemia?

Nascimento - Tem que estar sempre preparado para inovações. Reuniões presenciais, que precisavam de grandes deslocamentos, agora são virtuais. A principal lição é que precisamos cooperar. Se não cooperássemos entre nós durante a pandemia, usando máscara, por exemplo, certamente a pandemia teria mais efeitos negativos.

E&N - Como o senhor avalia a Expointer 2022?

Nascimento - Essa edição da Expointer mostrou cada vez mais a necessidade de nós, como cooperativa, estarmos envolvidos com o agronegócio, com as entidades, fazendo parcerias, apoiando o agronegócio, fazendo a nossa parte e mostrando para a comunidade a necessidade de ter uma cooperativa atuando. Também mostrando para os grandes centros o papel das cooperativas, pois trabalhamos basicamente no interior do Estado.

E&N - Como a cooperativa deve fechar este ano em termos de resultados?

Nascimento - Neste ano será bastante difícil porque, além a pandemia, há a questão da guerra, da crise mundial. Acreditamos que os números serão diferentes, especialmente em termos de margem em relação a outros anos, mas é por causa da instabilidade econômica dos preços.

E&N - Como está o andamento do investimento em uma nova fábrica de rações?

Nascimento - A primeira fase estará concluída em 2023 e foi anunciada no ano passado, durante a comemoração dos 110 anos da cooperativa. Essa fase inclui a execução da obra civil das estruturas administrativas, prédios de apoio, recebimento de matérias-primas e pavilhão industrial para produção de rações fareladas e peletizadas, além de suplementos minerais para todas as espécies atendidas hoje pela Cotribá - bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Na fase 2, está prevista a implementação de uma linha de produção de rações extrusadas, para atender ao mercado Pet - cães e gatos - e Aqua - peixes. Totalmente automatizada, a unidade contará com sistemas robotizados no ensaque e expedição. A capacidade da nova unidade será de 300 mil toneladas ao ano. A cooperativa já possui uma unidade de rações em Ibirubá e outra em Tapera, mas o volume atual de 110 mil toneladas/ano não é suficiente para atender a demanda de associados e clientes, por isso a decisão de investir em uma nova e moderna planta fabril. O projeto começou a ser desenvolvido em 2017 e foram buscadas as mais novas tecnologias para produção de rações, utilizando equipamentos nacionais e importados.

E&N - Quais são as expectativas para 2023?

Nascimento - Estamos muito otimistas, acreditamos que é um ano de boas produtividades, bem melhores do que no ano passado, e esperamos desempenhar nosso papel, cada vez mais fortes, sempre orientando nossos profissionais para que o nosso produtor tenha resultado e a cooperativa também.