Exportações podem trazer benefícios para negócios de todos os portes e segmentos

Quem pensa que as exportações são uma alternativa exclusiva de grandes companhias está engado. Sem ter segmento ou porte específico, a empresa que adota a cultura exportadora no planejamento estratégico é beneficiada em uma série de aspectos que solidificam a gestão do negócio. Os pontos positivos vão desde o aumento do faturamento, pois exportar significa vender, até a busca por inovação para competir com players globais no mercado internacional.

De acordo com o Ministério da Economia, a balança comercial brasileira encerrou 2021 com superávit de mais de US$ 61 bilhões, sendo assim, o número é 21,1% superior ao ano anterior. No Rio Grande do Sul, o apanhado das exportações industriais até agosto de 2022 indica um total de US$ 1,5 bilhão, segundo a Fiegs, e o Estado é o quarto maior exportador em valor de faturamento e o segundo maior no número de players exportadores do Brasil. A Organização Mundial do Comércio, com base nas transações globais de 2021, estruturou o ranking de maiores exportadores e o Brasil encontra-se na 25ª colocação.

O vice-presidente de Comércio Internacional da ADVB/RS e CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan, com décadas de experiência trabalhando e estudando o tema, listou os dez principais motivos para uma empresa exportar.

"A diversificação da exportação é o desafio atual, bem como estimular cada vez mais os micro, pequenos e médios negócios a iniciarem este trabalho, pois a iniciativa não é exclusiva às grandes empresas. Portanto, é preciso destacar o enorme ganho que, mediante um planejamento bem executado, pode agregar às organizações", conceitua.