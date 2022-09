Projeto Pautas Sociais Rotas do Sesc-RS cria espaços de colaboração feminina

Com o tema "Os impactos da costura criativa e do empreendedorismo na vida da mulher", o projeto Pautas Sociais Rotas Sul, do Sesc-RS, trouxe, no mês de setembro, oficinas de artesanato sustentável e costura criativa para mulheres líderes de comunidades da Capital. As atividades ocorreram por meio do programa Envolva-se, do Sesc Comunidade de Porto Alegre, uma rede de solidariedade ligada aos princípios de sustentabilidade.

O principal intuito do projeto é incentivar e criar possibilidades de colaboração entre as iniciativas sociais. As organizações Misturaí, Anjos do Bem e Ascom, cadastradas no Envolva-se, foram as contempladas do Estado. As figuras femininas dessas comunidades participaram de rodas de conversa, oficinas, feiras e palestras, com o objetivo de fortalecer a ação dessas agentes comunitárias em articulação com seus territórios.

As palestras ministradas nas organizações foram resultado de uma troca de experiências, em que as líderes de uma entidade levaram suas dificuldades e motivações para mulheres das outras iniciativas. É o que destaca Michele Cardoso, assistente social do Envolva-se. "É uma forma para que essas mulheres possam dialogar e se fortalecer, porque são grupos de diferentes territórios e regiões que vivenciam desafios. Além de elas trocarem experiências, tem a questão de fomentar o recurso financeiro para fortalecer esses projetos desenvolvidos nesses território", diz.

O Envolva-se, programa social existente desde 1997, atua por meio da reutilização de materiais da indústria têxtil, que são transformados em peças com valor social, cultural e econômico. Entre janeiro e agosto, a iniciativa já contabiliza mais de 31 toneladas de resíduos distribuídos no Estado.

O projeto tem base em três pilares, que envolvem empresas doadoras de insumos, entidades sociais que transformam essa matéria-prima em arte; e o Sesc, responsável pela logística e pela disseminação de conhecimentos a partir de ações educativas. Os principais objetivos da iniciativa são reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte de resíduos têxteis na natureza e proporcionar espaços de aprendizagem

Adriana Queiroz, presidente da Misturaí, também ressaltou a importância da partilha entre as entidades: "Foi muito gratificante para as mulheres essas trocas. Elas puderam conhecer e ver que todo mundo tem dificuldades dentro das suas comunidades".

Fundada em 2018, a Misturaí foi a responsável pelas oficinas de empreendedorismo que foram ministradas. "As participantes aprenderam sobre o mercado, sobre precificação e produto", completa Adriana.