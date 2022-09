A hora e a vez das raças crioulas

Animais nativos passam a ganhar mais espaço no campo graças ao esforço para a retomada das raças autóctones. O nome pode parecer complicado, mas o significado é simples: são espécies naturais da região em que habitam e que descendem daqueles que ali viveram há tempo. Muitas dessas raças estão em vias de extinção, e existe toda uma dedicação de criadores, pesquisadores e professores para fazer com que retornem à cena. É o caso do gado franqueiro (foto) e das ovelhas crioulas no Rio Grande do Sul, entre tantos outros exemplos País afora.

Todo trabalho de seleção genética realizado por uma cabanha foca em produzir animais cujas aptidões - leite, carne, lã, trabalho ou esporte - sejam de excelência e de preferência com alta produtividade: baixos custos e maiores ganhos. Para isso, os criadores buscam o melhoramento genético como forma de selecionar características consideradas essenciais de forma que a criação, independentemente da espécie, tenha sucesso e seja lucrativa. Rusticidade, resistência a ectoparasitas, como carrapatos, longevidade, boa maternidade, ganho de peso, precocidade, intervalo entre partos são algumas das características desejadas.

Entre as raças disponíveis no mercado, as chamadas crioulas ou autóctones estão entre as que mais colecionam essas características. Oriundas dos primórdios do Rio Grande do Sul, as raças nativas são descendentes dos animais trazidos pelos colonizadores, principalmente da Península Ibérica, e que se adaptaram, ao longo dos séculos, às condições de vários habitats brasileiros.

Elas permitem produzir mais, com mais qualidade e menos custos, seja na espécie ovina, bovina, caprina e equina. Com o passar dos anos, muitos criadores foram abandonando as criações de animais crioulos, em detrimento das raças europeias, mas alguns visionários começaram a fazer o caminho de volta e deram início à recuperação dessas raças, de olho justamente no tesouro genético que elas carregam.

Um dos pioneiros na recuperação dos ovinos crioulos no Estado foi o professor do departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos Crioulos (ABCOC), Gilson Rudinei Pires Moreira. Segundo ele, as ovelhas apresentam respostas diferentes quando submetidas aos tipos de solo e vegetação gaúchos. "Elas são rústicas, longevas e têm baixo custo de criação. Podem atender a um mercado que hoje exige carcaças menores, tendo em vista as mudanças nos padrões de consumo das famílias modernas", afirmou o professor. Ele destaca que a maioria das espécies de animais domésticos têm raças autóctones no Estado. "Poderíamos citar o cavalo crioulo, a ovelha crioula, o gado franqueiro (também chamado crioulo Lageano), o cão ovelheiro, as cabras crespas, e assim por diante", exemplifica.

Moreira reforça a importância do trabalho de recuperação das raças autóctones, pois sem isso estariam extintas. Segundo ele, o desenvolvimento das pesquisas leva em conta sua identificação, já que devem ser reconhecidas.

"É preciso ter uma associação para fomentar a formação de núcleos de criadores. Sem a participação dos criadores e do poder público fica muito difícil", ressaltou o professor.

No caso da ovelha crioula, a Embrapa iniciou o programa de recuperação da raça em 1982. Na época do cavalo crioulo, a Federal de Pelotas esteve envolvida e a Ufrgs tentou o gado crioulo no século passado. "A vantagem é que estão adaptadas ao nosso meio há alguns séculos."

Outra espécie que também tem sido trabalhada no sentido de sua recuperação é a de bovinos da raça franqueiro - ou lageano. "O gado franqueiro fixou o homem nos Campos de Cima da Serra, aqui no Rio Grande do Sul. Criamos essa raça para garantir a história e cultura destes animais que sustentaram a economia sul-americana por séculos e quase foi extinta", declarou o criador, Sebastião Fonseca de Oliveira, da Fazenda do Faxinal, São Francisco de Paula. Segundo ele, naquela região, até por volta de 1920, só existia esta raça e o gado chegou por lá antes dos povoadores brancos. "Do início do século passado para cá, forçaram a sua extinção, mas o animal é forte e aguentou o tirão", disse Oliveira. A história diz que os ancestrais do gado Franqueiro foram domesticados no Egito há 6 mil anos.

Daí, seguiram para a Península Ibérica e desta, para as Américas. O gado da América do Norte, o de guampas finas, (Longhorn) foi trazido por Cristovão Colombo em 1493. Os primeiros animais aportados na costa brasileira, São Vicente, em 1534, eram descendentes da mesma origem ibérica. "Desde os resgates mantêm-se entre 150 e 200 animais puros, no Estado".