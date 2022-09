Novas regras do teletrabalho mudam a rotina corporativa

O teletrabalho veio para ficar. Adotado como alternativa para manter empresas funcionando no auge da pandemia de Covid-19, em função do isolamento para conter a disseminação da doença, o trabalho remoto acabou se consolidando como alternativa interessante para colaboradores e empresas. O fato é que o home office nunca mais será o mesmo, e as empresas também não. A modalidade agora é regulamentada pela recém-publicada Lei nº 14.442/2022, que converteu-se na Lei MP nº 1.108/2022, trazendo algumas alterações, entre elas mudanças no vale-alimentação. O Empresas & Negócios ouviu especialistas na área para traçar o ponto a ponto e detalhar o que muda na prática.

O que deveria ser uma solução temporária durante a pandemia de Covid-19 acabou se tornando uma estratégia importante na gestão das empresas. Trata-se do trabalho remoto, que não só veio para ficar como também ganhou novos contornos. "Mesmo com a normalização da situação da saúde pública, o teletrabalho vem crescendo cada vez mais e tem sido determinante na busca por vagas pelos profissionais", constata Kerlen Costa, advogada Trabalhista Empresarial do escritório Scalzilli Althaus Advogados.

No entanto, a partir de agora o mundo corporativo - de todos os portes e segmentos - precisa ficar atento à recente Lei nº 14.442/2022, que converteu-se na Lei MP n.º 1.108/2022, trazendo alterações com relação ao home office. "Até agora, tínhamos apenas Medidas Provisórias e a CLT, com as normas desatualizadas de 2017. Precisávamos de algo que pudesse regularizar esse tipo de serviço por meio de novas regras, de modo a garantir direitos para todas as esferas", diz Kerlen, ao destacar a importância de contar com normas que ofereçam mais segurança jurídica para empregados e empregadores.

Dos principais temas em que se esperava obter esta seguridade, a especialista pondera que apenas o controle de jornada foi resolvido. "O custeio do trabalho remoto e as responsabilidades do empregador com ergonomia, por exemplo, continuaram a cargo da decisão dos juízes do Trabalho, que julgam cada um conforme seu entendimento pessoal", lamenta Kerlen.

Entre os pontos positivos. a advogada aponta o fim das discussões acerca dos conceitos de teletrabalho e de trabalho remoto para fins de aplicação das regras previstas na CLT, inclusive no que se refere ao controle de jornada. O regime híbrido de trabalho também ganhou suporte legal e não será descaracterizado na hipótese de prevalência de uma modalidade ou outra.

A lei ainda confirma uma tendência que era já analisada pelos tribunais, dispondo que apenas os empregados em teletrabalho que realizam serviço por produção ou tarefa estão desobrigados de marcar a jornada e receber horas extras. "Isso encerra uma discussão antiga sobre o ponto e traz segurança jurídica", reforça Kerlen, ao lembrar que permanece a possibilidade de se alternar entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Se for determinação do empregador, deve ser garantido prazo de transição mínimo de 15 dias.

Contudo, para a advogada, a lei falha ao não tratar da fiscalização na residência do empregado e da responsabilidade do empregador caso o colaborador descuide de sua saúde, garantindo condições ergonômicas adequadas. "Também peca ao não tratar sobre o fornecimento de infraestrutura adequada à prestação de serviços, como acesso à internet, energia elétrica, telefone, entre outros, o que também era esperado", pontua. Para Kerlen, isso significa que a elaboração de políticas claras e a negociação das condições do teletrabalho em acordos ou convenções coletivas continuam sendo necessários.

Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, sócio da área trabalhista do FAS Advogado, orienta que é preciso redobrar os cuidados com as mudanças, já que a nova lei passou a autorizar expressamente a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto aos estagiários e aprendizes.

"Isso encerra a discussão em torno da possibilidade ou não de se ensinar estagiários ou aprendizes a distância. Alguns diziam que, com isso, perderiam a essência do período de aprendizagem", diz o advogado. Neste caso, a adesão ao trabalho remoto é facultativa, podendo a empresa decidir se vai exigir que compareçam todos os dias, em dias alternados ou se poderão trabalhar sempre a distância. "Todos os demais direitos e obrigações anteriores permanecem mantidos", ressalta Mendonça.